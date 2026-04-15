Орбана змусять пояснити ЄС зв'язки Угорщини з Росією: визначено день ікс
- ЄС викличе Орбана на неформальну зустріч глав держав та урядів через зв'язки з Росією, яка відбудеться 23 – 24 квітня на Кіпрі.
- На зустрічі обговорять геополітичні виклики, бюджет ЄС, конфлікт на Близькому Сході та витік інформації про російсько-угорські переговори.
ЄС викличе Орбана "на килим" через зв'язки з Росією. Його запросили на неформальну зустріч глав держав та урядів ЄС попри те, що той програв вибори.
Про це пише угорське видання Telex.
Що обговорюватимуть лідери ЄС?
Наступна неформальна зустріч глав держав та урядів ЄС відбудеться на Кіпрі 23 – 24 квітня. Президент Європейської Ради Антоніу Кошта у вівторок, 14 квітня, уже розіслав запрошення.
Лідери обговорюватимуть "складне геополітичне середовище" та наступний бюджет ЄС.
23 квітня очікується виступ Зеленського щодо російського вторгнення. Невідомо, чи це буде особиста зустріч, чи через відеозв'язок.
Потім учасники саміту обговорять конфлікт на Близькому Сході, який "ставить серйозні виклики перед Європейським Союзом".
Ще одне питання для обговорень – семирічний спільний бюджет, оскільки на останньому саміті ЄС у березні для цього не було часу.
Окрім того, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має на меті також порушити питання витоку записів та інформації про російсько-угорські переговори. На її думку, це "підкреслює тривожну можливість того, що уряд держави-члена" змовився з Росією. Йдеться про Угорщину.
За словами головного речника Єврокомісії, країна "активно працювала проти інтересів та безпеки ЄС та всіх його громадян".
Уряд відповідної держави-члена терміново повинен надати пояснення,
– натякнули на те, що на саміті чекають Орбана.
Це може бути останній шанс, обговорити угорські плівки. Адже наступний такий саміт запланований на 18 червня. До того часу Орбан уже має піти у відставку.
До слова, радник Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив 24 Каналу, що Європа та Україна матиме позитив від виграшу партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.
Що передувало?
Наприкінці березня у мережі з'явилися аудіозаписи телефонних розмов міністрів закордонних справ Угорщини та Росії Петера Сіярто та Сергія Лаврова. Вони обговорювали зняття європейських санкцій ЄС з низки впливових росіян, зокрема сестри олігарха Алішера Усманова. Через 7 місяців після цього її виключили із санкційного списку.
Окрім того, у квітні стався витік нових розмов Сіярто з Лавровим. У них угорець начебто погодився передати росіянам документи, пов'язані зі вступом України до ЄС. Також звучали обговорення санкції проти Росії та деталі переговорів Трампа і глави Путіна на Алясці.
Розмови велися у дружньому тоні. Так, наприкінці однієї із них Лавров каже: "Усього найкращого, друже", а Сіярто відповідає: "Якщо тобі щось знадобиться, я до твоїх послуг".
Тим часом Сіярто неочікувано зник після програшу Орбана на виборах. Опозиція стверджує, що він масово нищить санкційні документи. Окрім того, в МЗС Угорщини приїхав росіянин.