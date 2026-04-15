Орбана змусять пояснити ЄС зв'язки Угорщини з Росією: визначено день ікс

ЄС викличе Орбана "на килим" через зв'язки з Росією. Його запросили на неформальну зустріч глав держав та урядів ЄС попри те, що той програв вибори.

Про це пише угорське видання Telex.

Дивіться також Трамп сказав, чи переймається поразкою Орбана на виборах і як ставиться до Мадяра

Що обговорюватимуть лідери ЄС?

Наступна неформальна зустріч глав держав та урядів ЄС відбудеться на Кіпрі 23 – 24 квітня. Президент Європейської Ради Антоніу Кошта у вівторок, 14 квітня, уже розіслав запрошення.

Лідери обговорюватимуть "складне геополітичне середовище" та наступний бюджет ЄС.

23 квітня очікується виступ Зеленського щодо російського вторгнення. Невідомо, чи це буде особиста зустріч, чи через відеозв'язок.

Потім учасники саміту обговорять конфлікт на Близькому Сході, який "ставить серйозні виклики перед Європейським Союзом".

Ще одне питання для обговорень – семирічний спільний бюджет, оскільки на останньому саміті ЄС у березні для цього не було часу.

Окрім того, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має на меті також порушити питання витоку записів та інформації про російсько-угорські переговори. На її думку, це "підкреслює тривожну можливість того, що уряд держави-члена" змовився з Росією. Йдеться про Угорщину.

За словами головного речника Єврокомісії, країна "активно працювала проти інтересів та безпеки ЄС та всіх його громадян".

Уряд відповідної держави-члена терміново повинен надати пояснення,

– натякнули на те, що на саміті чекають Орбана.

Це може бути останній шанс, обговорити угорські плівки. Адже наступний такий саміт запланований на 18 червня. До того часу Орбан уже має піти у відставку.

До слова, радник Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив 24 Каналу, що Європа та Україна матиме позитив від виграшу партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

