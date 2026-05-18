Міжнародний кримінальний суд видав секретні ордери на арешт чиновників Ізраїлю: про кого ідеться

Міжнародний кримінальний суд (МКС) звернувся із запитом на засекречені ордери на арешті кількох ізраїльських посадовців, втім, їхні імена наразі не розголошуються. Також раніше повідомлялось, що прокуратура МСК розглядала можливість відкриття справ щодо міністра фінансів Бецалеля Смотрича та міністра національної безпеки Ітамара Бен Ґвіра.

Про це інформує видання Haaretz із посиланням на дипломатичне джерело.

Які деталі щодо арешту чиновників нині відомі?

Джерела видання повідомляють, що, імовірно, ідеться про арешт двох політиків і двох військових чиновників. Втім наразі їх імена залишаються таємницею, так як і терміни можливої видачі ордерів.

Згідно зі статутом МКС, підозрюваний не зобов'язані завчасно повідомляти про існування ордерів на арешт. Співрозмовники видання стверджують, що саме таємний характер таких рішень збільшує імовірність затримання, тоді як оприлюднення ордерів дозволяє політикам уникати поїздок до держав, де їм може загрожувати арешт.

Які ізраїльські чиновники вже мають ордери на арешт?

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта. Чиновників підозрюють у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності у період із 8 жовтня 2023 року й до 20 травня 2024 року, які відбувались під час військової операції в Секторі Гази. Суд тоді наголошував, що ідеться про масовий голод, убивства, переслідування та навмисні удари по цивільному населенню.

Зауважимо, що операція Ізраїлю в Секторі Гази почалась після нападу 7 жовтня 2023 року на південь Ізраїлю з боку палестинського угруповання "Хамас", яка в США та ЄС визнане терористичним. Тоді бойовики вбили понад тисячу людей, а більш як 250 осіб були взяті в заручники та вивезені до Гази.

Новообраний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що затримає Біньяміна Нетаньягу, якщо той прибуде до його країни. Він наголосив, що Угорщина є членом Міжнародного кримінального суду (МКС), тож буде виконувати свої обов'язки, а будь-яка особа, щодо якої є ордер МКС на арешт, буде затримана після в'їзду до країни.