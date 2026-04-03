Ще трохи часу – і ми легко розблокуємо Ормузьку протоку, – Трамп
- Дональд Трамп заявив, що США зможуть легко відкрити Ормузьку протоку, яка перекрита Іраном, але це займе деякий час.
- Трамп вважає, що відкриття протоки дозволить захопити нафту та заробити значні прибутки для США.
Президент США заявив, що "легко розблокує" Ормузьку протоку. Але на це, за словами Трампа, займе ще деякий час.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
Що сказав Трамп про Ормузьку протоку?
Трамп вважає, що Штатам вдасться "легко розблокувати" Ормузьку протоку, яка перекрита Іраном.
Це єдиний шлях експорту нафти з країн Перської затоки. Звідти протікала п'ята частина світових поставок нафти.
Ще трохи часу – і ми зможемо легко відкрити Ормузьку протоку, захопити нафту та заробити статки. Це буде "фонтан" для всього світу???
– написав він, схоже, мріючи про колосальні прибутки.
До слова, нещодавно історик, політик, дипломат Роман Безсмертний зазначив 24 Каналу, що, ймовірно, для Трампа знищення іранського режиму абсолютно другорядне. Його увага на Близькому Сході зосереджена саме на нафтових запасах та нафтовидобутку.
Ормузька протока: останні новини
Президент Зеленський заявив, що Україна готова обговорювати розблокування Ормузької протоки спільними зусиллями з іншими країнами. Наразі ніхто не звертався за допомогою. Але наша держава має досвід запуску зернового коридору в Чорному морі та може поділитися знаннями.
Тим часом в ОАЕ розглядають можливість силової операції для розблокування протоки разом зі США та союзниками. А це може призвести до відкритого конфлікту з Іраном.
Країни Перської затоки планують побудувати нафтопроводи в обхід Ормузької протоки для зменшення залежності від неї. Але реалізація цього проєкту вартує дорого та потребує складних політичних рішень.