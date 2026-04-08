Запровадять те, чого ніколи не було: Ормузьку протоку відкриють, але є нюанс

Ормузька протока стала справжнім каменем спотикання. Через небажання Ірану відкрити її Дональд Трамп погрожував "знищити цивілізацію". Але вночі 8 квітня сторонам удалося домовитися. Тепер питання в тому, коли відкриють протоку.

Деталі передає Associated Press. Журналісти посилаються на анонімне джерело.

Дивіться також Іран заявив про перемогу над США і повну згоду Трампа на всі вимоги: у Білого дому ж інша правда

Коли відкриють Ормузьку протоку?

Ця стратегічна протока розташована в територіальних водах як Оману, так і Ірану. Тож раніше світ вважав її міжнародним водним шляхом. Але тепер, з огляду на спроби порозумітися, запроваджують плату за прохід протокою – чого ніколи не було.

План двотижневого перемир'я передбачає надання Ірану й Оману права стягувати мито з суден, що проходять через Ормузьку протоку – вузьку частину Перської затоки, повідомив у середу представник регіональної влади. За його словами, Іран використає отримані кошти на відновлення країни. Наразі не відомо, на що саме Оман витратить свої кошти,

– пишуть AP.



Ормузька протока на карті світу / depositphotos

Ізраїль теж згоден перестати обстрілювати Іран – і це теж ув'язали з відкриттям протоки.

Представник Білого дому повідомив, що Ізраїль погодився на припинення вогню, а також призупинить удари по Ірану на два тижні. Він також зазначив, що припинення вогню набуде чинності, коли Іран відкриє Ормузьку протоку,

– інформує кореспондент Axios Барак Равід у соцмережі Х.

Дональд Трамп підтвердив домовленості. У своїй соцмережі Truth Social він написав, що погодився припинити вогонь на два тижні й Іран теж. Це станеться за умови, що Іран погодиться на повне та безпечне відкриття Ормузької протоки.

Іран поширив заяву свого міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі.

Якщо атаки проти Ірану буде припинено, наші збройні сили припинять свої оборонні операції. Протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливий за координації зі збройними силами Ірану та з належним урахуванням технічних обмежень,

– написав він.

Тобто різні сторони по-різному називають умови відкриття протоки: США кажуть, що вони перестануть нападати, коли протоку відкриють, а Іран говорить, що відкриє водний прохід, коли удари припиняться.



Чому Ормузька протока така важлива / Інфографіка 24 Каналу

Що буде далі з Іраном і чому світ був на межі Третьої світової?