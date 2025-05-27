У Держдепі не вважають, що Трамп розчарований Путіним

У Державному департаменті США пояснили, як слід сприймати останні заяви Трампа. Там вважають, що президент США не розчарований Путіним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Держдепу.

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Трамп розчарувався в Путіні чи ні

Журналісти запитали в речниці Державного департаменту США Теммі Брюс, чи варто чекати на швидкі зміни у політиці з огляду на останні заяви Трампа про Путіна.

Я б не назвала це невдоволенням. Це заява людини, яка довго боролася за мир у багатьох регіонах, чітко висловлюючи свою думку про те, що сталося. Я вважаю, що Росія має сприйняти це серйозно. Американці, безумовно, так і роблять. Як я вже казала, у президента є багато інструментів, щоб донести нашу позицію та вплинути на припинення цієї бійні,

– заявила вона.

У Росії вже відповіли Трампу, який сказав, що, якби не він, з Росією трапилися б справді погані речі. Дмітрій Мєдвєдєв написав, що по-справжньому погане – це Третя світова війна.

А ЗМІ звернули увагу, що поведінка Трампа щодо Путіна вкладається в певну схему.