"Заради розваги": Трамп пригрозив новими ударами по вразливому нафтовому серцю Ірану

Дональд Трамп анонсував нові атаки на нафтовий острів Харк біля Ірану. Це головний експортний вузол країни і водночас дуже вразлива частина Ірану.

Також президент США заявив, що не готовий до угоди з Іраном. Деталі передає Reuters.

Що сказав Трамп про можливі нові удари по Ірану?

Коментуючи попередню атаку, він сказав, нібито США повністю зруйнували значну частину острова.

Ми можемо завдати йому ударів ще кілька разів просто заради розваги,

– цитують Reuters слова Трампа.

Показуємо острів Харк в Ірані на карті

Довідка. Острів Харк, або Харг (Kharg Island), у Перській затоці є нафтовим серцем Ірану. BBC звертають увагу, що він дуже малий – лише 8 кілометрів у довжину та 4 в ширину. І дуже важливий. Адже біля узбережжя самого Ірану мілина і танкери не можуть підійти.



Якщо США захоплять Харк чи знищать нафтову інфраструктуру там, в Ірану не буде грошей воювати. Зараз країна чи не щодня відправляє танкери з нафтою в Китай. Водночас Тегеран дістане право бомбити своїх сусідів ще більше, а США можуть бути змушені ввести війська.

Ці коментарі ознаменували різку ескалацію з боку Трампа, який раніше заявляв, що США атакують лише військові об'єкти на Харку, і завдали удару дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни, яка поширилася на Близький Схід і забрала життя понад 2000 людей, більшість в Ірані та Лівані,

– наголосили журналісти.

Цікаво! У 1988 році Трамп в інтерв'ю The Guardian говорив: "Я був би суворий до Ірану. Вони психологічно нас б'ють, виставляючи нас купкою дурнів. Один постріл по наших солдатах або кораблях – і я б розніс до пня острів Харк. Я б увірвався туди і захопив його. Іран навіть Ірак не міг перемогти, але при цьому зневажає Сполучені Штати".

Що ж до угоди з Іраном, то Трамп вважає її недостатньо хорошою. Він знову наголосив, що не варто перейматися через ціни на нафту, бо "нафти та газу дуже багато, але вони трохи застрягли, дуже скоро це буде розблоковано".

Америка не вважає своїм клопотом вільний прохід суден через Ормузьку протоку. На думку Трампа, це мають робити інші країни, а США тільки допомагатимуть.

Зверніть увагу! Енергетичний стратег і геополітичний аналітик Томас О'Доннелл заявив в ефірі 24 Каналу, що підвищення цін на нафту вигідне Росії. Якщо війна на Близькому Сході затягнеться, позиції Ірану, Росії та інших покращаться.

США вже вдарили по острову Харк 14 березня