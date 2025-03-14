США готують план із захоплення Панамського каналу, – NBC News

Дональд Трамп неодноразово обіцяв повернути під контроль США Панамський канал. Відомо, що Білий дім доручив американським військовим розробити варіанти збільшення присутності військ США в Панамі для реалізації президентської обіцянки.

Південне командування США вже розробляє потенційні плани – від тіснішої співпраці з панамськими силами безпеки до менш імовірного варіанту захоплення Панамського каналу американськими військами, зазначили двоє американських чиновники. Чи буде використана військова сила, залежить від того, наскільки панамські сили безпеки погодяться співпрацювати зі США, передає 24 Канал із посиланням на NBC News.

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Як Трамп зможе взяти під контроль Панамський канал

Мета адміністрації Трампа – збільшити військову присутність США в Панамі, щоб зменшити вплив Китаю, особливо його доступ до каналу.

Панама та Китай заперечують будь-яке іноземне втручання в майже 81-кілометровий канал, чий нейтралітет закріплений у Конституції Панами. Китайські офіційні особи звинуватили США у використанні "примусу" для тиску на панамську владу з метою блокування китайських інфраструктурних проєктів.

Американські чиновники повідомили NBC News, що командувач Південного командування США адмірал Елвін Голсі цього тижня представив проєкти стратегій із "повернення" Панамського каналу міністру оборони Піту Гегсету. Очікується, що наступного місяця Гегсет відвідає Панаму.

Чиновники застерігають, що вторгнення США до Панами малоймовірне і буде серйозно розглядатися лише в тому випадку, якщо збільшення американської військової присутності в Панамі не допоможе досягти мети Трампа щодо повернення контролю над каналом.

Американські військові мають у Панамі понад 200 військовослужбовців, але ця кількість змінюється через ротацію. Деякі з них входять до підрозділів спеціальних сил, які працюють з панамськими військовими для захисту країни від внутрішніх загроз, повстань чи заворушень.

Серед потенційних стратегій адміністрації — від простого забезпечення безпечного проходу американських суден через канал до повного відновлення контролю США над його власністю та експлуатацією. Інші варіанти, що розглядаються, включають використання військових США для охорони існуючих портів у Панамі, будівництво нових портів або залучення Інженерного корпусу армії США для управління шлюзами каналу.

Також обговорюється можливість відкриття військових шкіл виживання в джунглях або тренувальних таборів у Панамі — подібних до тих, де американських військових навчали веденню бойових дій у джунглях до передачі каналу Панамі в 1999 році.

Ще одним напрямом планування є потенційне розміщення американських військових сил поблизу Панами на випадок регіональної війни або загрози США. У такому сценарії військові США прагнули б забезпечити контроль над каналом і усунути доступ Китаю до нього. Американські чиновники застерегли, що США блокуватимуть китайський транзит через канал лише в разі війни.

Панамський канал є одним із найбільш завантажених водних шляхів світу. Більшість вантажів, що проходять через нього, або надходять із США, або прямують до них. У разі блокування каналу суднам довелося б обходити Південну Америку, що різко збільшило б вартість і тривалість подорожі.

У своєму зверненні до Конгресу Трамп заявив, що США вже вживають заходів для обмеження китайської присутності в районі каналу.

Так, інвестиційна компанія США BlackRock входить до складу групи, яка купує 90% акцій компанії Panama Ports Company, що управляє портами Бальбоа і Крістобаль на тихоокеанському та атлантичному кінцях каналу. Ця частка викуповується у гонконзької компанії CK Hutchinson за 22,8 мільярда доларів.