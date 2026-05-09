Парад ганьби: як порожня Красна площа продемонструвала слабкість Путіна

Парад до 9 травня у Москві цього року пройшов без традиційної важкої техніки та під безпрецедентними заходами безпеки через загрозу українських атак. Урізане святкування стало символом вразливості російської влади та наслідків затяжної війни проти України.

Парад не виправдав очікувань та вчергове продемонстрував слабкість російського диктатора. Про це пише The New York Times.

Дивіться також "Сибір ніц не за горами": Мадяр "розніс" парад у Москві та заінтригував новими ударами БпЛА

Як парад у Москві показав слабкість Путіна?

Президент Росії Володимир Путін перетворив парад до 9 травня на один із головних символів російської військової сили та пропаганди. Проте цьогорічне святкування у Москві продемонструвало не міць, а дедалі помітнішу вразливість Кремля на тлі війни проти України.

Через загрозу українських ударів дронами та ракетами російська влада запровадила безпрецедентні заходи безпеки. У столиці Росії частково обмежили мобільний інтернет і цифрові сервіси, а центр Москви перебував під посиленим контролем силовиків.

Водночас сам парад уперше за майже два десятиліття відбувся без танків, ракетних комплексів та іншої важкої техніки. У заході брали участь військові академії, російські військовослужбовці, які воюють проти України, а також північнокорейські солдати, які, за даними російського телебачення, допомагали Росії у Курській області. Завершився парад авіаційним прольотом літаків, які залишили у небі кольори російського прапора.

Напередодні Володимир Зеленський іронічно заявив, що Україна "дозволить" Росії провести парад без атак, коментуючи прохання Москви про тимчасове перемир'я на дні святкувань. Аналітики зазначають, що урізаний формат параду лише підкреслив вплив війни на внутрішню ситуацію в Росії. На тлі економічних проблем, санкцій, рекордного дефіциту бюджету та постійних атак по території Росії серед частини російського суспільства зростає втома від війни.

До слова, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу розповів, що парад, який пройшов без звичного розмаху значно підкосить росіян. Подібні дії підривають одну з головних скреп путінської пропаганди.

Попри це, Путін у своїй промові традиційно намагався пов'язати сучасну війну проти України з боротьбою СРСР проти нацистської Німеччини. Він заявив, що російські військові нібито протистоять "агресивному блоку НАТО", який підтримує Україну.

Експерти NYT водночас звертають увагу, що Кремль дедалі частіше демонструє ознаки занепокоєння через безпекову ситуацію та економічний тиск. За словами аналітиків, Росія може або шукати шляхів виходу з війни, або навпаки – ще глибше перейти до режиму тривалої мобілізації та ізоляції.

Як росіяни відреагували на парад?

Одразу після початку параду користувачі почали масово коментувати відсутність танків та ракетних комплексів, наголошуючи, що Росія мала б демонструвати силу, аби "Європа боялася". Частина коментаторів також згадувала так звану "СВО" та писала про провал війни проти України.

У мережі з'являлися дописи про "розтоптану гордість", а деякі росіяни іронічно дякували, що під час параду принаймні не було атак українських безпілотників. Інші зазначали, що атмосфера більше нагадувала не святкування, а "тишу на кладовищі".

Користувачі також критикували промову Володимира Путіна, заявляючи, що російський лідер щороку повторює одні й ті самі тези. Особливе розчарування викликало те, що анонсованих Кремлем "важливих заяв" під час виступу так і не прозвучало. Згодом адміністратори деяких проросійських телеграм-каналів почали видаляти негативні коментарі та чистити чати від дописів про невдалий парад і проблеми Росії у війні.