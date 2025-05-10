Росія зовсім не ізольована: у WP розповіли про головне послання Путіна на параді в Москві

Присутність світових лідерів на щорічному параді 9 травня у Росії продемонструвала, що зусилля Заходу з ізоляції Владіміра Путіна провалилися. Російський диктатор, поряд із Сі Цзіньпінем, представляє себе лідером нового світового порядку, в якому більше не домінують США.

Таку думку висловила старша наукова співробітниця Євразійського центру Карнегі в Росії Тетяна Станова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Яке головне послання Путіна на параді в Москві

За словами Станової, парад в Москві показав, що Росія зовсім не ізольована і має чимало партнерів.

Це позиціювання Росії як важливої частини світу, не ізольованої, яка має багато партнерів і друзів, і Захід не домінує у світовому порядку денному своїми наративами,

– пояснює Станова.

Вона додає, що центральним посланням Путіна Заходу, на її думку, було те, що "якщо ви хочете, щоб ця війна припинилася, ви повинні зупинити українців", продемонструвавши, що це вторгнення "закінчиться на російських умовах".

У виданні зазначають, що після кількох років ізоляції на параді цього року до Путіна приєдналися щонайменше два десятки світових лідерів. Це дозволяє йому позиціювати себе "як упевненого світового лідера, який іде до перемоги над Україною, в той час, як альянс між США і Європою слабшає, а переговори про припинення війни ведуться в основному на умовах Росії".

Там підкреслюють, що російський диктатор прагне використати зміну зовнішньої політики президента США Дональда Трампа та ослаблення світового порядку, який заснований на правилах.

Директор Євразійського центру Карнегі в Росії Олександр Габуєв зауважив, що, попри "теплі реверанси" Трампа Путіну, позиція Росії щодо країн Заходу принципово не змінилася. Він додає, що Росія за Путіна ніколи не стане країною, яка не становить загрози для Європи та Сполучених Штатів.

Окрім цього, незмінною залишається і мета Путіна підкорити Україну. Попри "згоду" на мирні переговори, він також присягнувся продовжувати боротьбу, якщо Україна відкине умови Кремля.

Нагадаємо, що вчора, 9 травня, на Червоній площі в Москві пройшов військовий парад на честь 80-х роковин завершення Другої світової війни, в якому взяли участь очільники понад 20 іноземних держав.

На параді показали різне російське озброєння, проте не продемонстрували комплекс "Орешник". Завершили "свято" авіапоказом з шістьма літаками Су-25.