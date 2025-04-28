Лідери 19 країн: хто приїде до Путіна на парад у Москві 9 травня

Лідери 19 країн підтвердили свій намір приїхати до Москви для участі в урочистостях з нагоди 80-річчя Перемоги на Червоній площі. Хоча російський диктатор Володимир Путін запросив також президента США Дональда Трампа, той відмовився.

Це здебільшого лідери країн СНД. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Хто приїде на російський парад у Москві

Серед запрошених на святкування 9 травня, окрім глав держав СНД, очікуються й інші високопосадовці:

президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва;

президент Венесуели Ніколас Мадуро;

лідер Китаю Сі Цзіньпін;

лідер Палестини Махмуд Аббас;

колишній президент В'єтнаму То Лама;

президент Куби Мігель Діас-Канель;

президент Сербії Олександр Вучич;

очільник Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Милорад Додик;

в.о. президента Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре;

прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо;

прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Також Путін очікує на прибуття:

президента Абхазії Бадри Гунби;

президента Азербайджану Ільхама Алієва;

білоруського диктатора Олександра Лукашенка;

президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва;

президента Киргизстану Садира Жапарова;

президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва;

президента Таджикистану Емомалі Рахмона;

президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що Кремль оголосить повний список іноземних гостей пізніше. Він також нагадав, що ще у лютому Путін запрошував Дональда Трампа на парад, однак той згодом підтвердив, що не має наміру відвідувати Москву 9 травня.

У Кремлі також не підтвердили участь у заході генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Наразі немає офіційних коментарів від інших запрошених, зокрема прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді та президента Монголії Ухнаагійна Хурелсуха.