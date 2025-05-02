У США планують провести масштабний військовий парад у день народження Трампа, – AP

Президенту США Дональду Трампу вже 14 червня виповниться 79 років, на тлі цього американська влада розглядає можливість проведення масштабного військового параду у цей день.

Ця дата, крім того, збігається з 250-річчям Збройних сил США, якому офіційно планують присвятити захід. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на внутрішні документи, передає 24 Канал.

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Який парад планують провести у США

За попередньою інформацією, до проведення заходу планують залучити понад 6,6 тисячі військовослужбовців, 150 одиниць техніки, 50 гелікоптерів, 7 військових оркестрів. Також, можливо, участь у цьому візьмуть і тисячі цивільних осіб. Документи з планування, отримані AP, датовані 29 і 30 квітня, і не були оприлюднені.

Вони являють собою останній проєкт армії для давно запланованого фестивалю з нагоди 250-річчя на Національній алеї, а також новий елемент – великий військовий парад, про який Трамп давно мріяв, але який все ще обговорюється,

– ідеться у повідомленні.

Як оцінює агентство, проведення такого заходу може обійтися Вашингтону у десятки мільйонів доларів. Згідно з оприлюдненою інформацією, основні витрати, ймовірно, пов’язані з транспортуванням техніки та особового складу з різних куточків країни, а також із забезпеченням харчування та розміщення військових.

Журналісти наголошують, що саме фінансові витрати стали причиною відмови від такого параду під час першого перебування Дональда Трампа на посаді президента. Водночас влада Вашингтона висловлює занепокоєння через можливі пошкодження доріг важкою технікою. Втім, парад поки офіційно не затвердили.

AP пише, що у відповідний проєкт вже вносили зміни, тому, ймовірно, його ще редагуватимуть. Своєю чергою у Білому домі цю інформацію не коментують.

Нагадаємо, The Hill вже повідомляло, що адміністрація Трампа планує провести військовий парад у Вашингтоні на його 79-й день народження 14 червня, що співпадає з 250-річчям армії США. Тоді у виданні припускали, що такий парад може простягнутися на 6,5 кілометрів від Пентагону до Білого дому.