У Молдові проходять парламентські вибори: які партії можуть перемогти
- У Молдові проходять парламентські вибори, де обирають сотню депутатів серед членів 14 партій, чотирьох блоків і чотирьох кандидатів-самовисуванців.
- Партія "Дія і солідарність" (PAS) конкурує з Патріотичним блоком, а також з партією "Майбутнє Молдови".
У Молдові у неділю, 28 вересня, проходять заплановані парламентські вибори. Голосуванням буде обрано сотню депутатів серед членів 14 партій, чотирьох блоків і чотирьох кандидати-самовисуванців. Переможці виборів працюватимуть у парламенті протягом чотирьох років.
Про це пише 24 Канал з посиланням на NewsMaker.md.
Хто має шанс на перемогу на виборах в Молдові?
Партія "Дія і солідарність" (PAS), якою керує Мая Санду, править уже 5 років. Нині депутати також беруть участь у виборах і конкурують з Патріотичним блоком (який складається із соціалістів та комуністи). Також за перемогу хочуть змагатися партії "Серце Молдови" і "Майбутнє Молдови".
Соціальні опитування показують, що від 4 до 10% голосів можуть набрати "Наша партія" і блоку "Альтернатива" – різні дослідження прогнозують цим силам від 4 до 10% голосів. Цього достатньо, щоб подолати мінімум у 5% для партій та 7% для виборчих блоків.
Якщо на вибори прийде щонайменше 30% громадян, то вибори відбудуться. На виборчі дільниці люди приходитимуть ще до 21:00.
Також до голосування долучаються молдовські діаспори. Громадяни віддадуть голос за кандидатів у Італії, Німеччині, Франції, Великій Британії та Румунії. У 10 країнах громадянами Молдови братимуть участь у виборах за допомогою пошти.
До слова, з виборів раніше зняли проросійську партію "Велика Молдова". Вона пов'язана із забороненою в країні "Шор", яку створив та очолював Ілан Шор – бізнесмен, підозрюваний у корупційних схемах. Також через підозри в незаконному фінансуванні рішенням Апеляційної палати Кишинева призупинена діяльність партії "Серце Молдови". Політсила не має права брати участь у виборах.
Нагадаємо! Попередні парламентські вибори в Молдові відбулись 11 липня 2021 року. Тоді партія PAS під керівництвом Маї Санду отримала суттєву більшість у парламенті – 63 зі 101 місця.
Які проблеми виникли під час підготовки до виборів у Молдові?
Парламент Молдови 17 квітня проголосував за те, щоб парламентські вибори відбулись 28 вересня. Передвиборчий період розпочався 29 серпня.
За кілька днів до виборів на Центральну виборчу комісію було здійснено кібератаку. Молдова звинуватила в ній Росію. У Кишиневі вважають, що ця операція була частиною гібридної кампанії для дестабілізації демократії Молдови. Хакери захопили Wi-Fi-маршрутизатори та намагалися перевантажити сервери.
Також президентка Молдови Мая Санду звинуватила Росію в посиленні втручання у вибори через використання священників та мережу ботів для дезінформації виборців у діаспорах. Посадовиця тоді закликала ЄС підтримати Молдову.
Водночас російська Служба зовнішньої розвідки заявила про нібито підготовку НАТО до військової окупації Молдови. Стверджувалося, що після виборів у Молдові нібито можуть бути організовані провокації, які приведуть до потреби введення європейських військ.