У Молдові у неділю, 28 вересня, проходять заплановані парламентські вибори. Голосуванням буде обрано сотню депутатів серед членів 14 партій, чотирьох блоків і чотирьох кандидати-самовисуванців. Переможці виборів працюватимуть у парламенті протягом чотирьох років.

Про це пише 24 Канал з посиланням на NewsMaker.md.

Хто має шанс на перемогу на виборах в Молдові?

Партія "Дія і солідарність" (PAS), якою керує Мая Санду, править уже 5 років. Нині депутати також беруть участь у виборах і конкурують з Патріотичним блоком (який складається із соціалістів та комуністи). Також за перемогу хочуть змагатися партії "Серце Молдови" і "Майбутнє Молдови".

Соціальні опитування показують, що від 4 до 10% голосів можуть набрати "Наша партія" і блоку "Альтернатива" – різні дослідження прогнозують цим силам від 4 до 10% голосів. Цього достатньо, щоб подолати мінімум у 5% для партій та 7% для виборчих блоків.

Якщо на вибори прийде щонайменше 30% громадян, то вибори відбудуться. На виборчі дільниці люди приходитимуть ще до 21:00.

Також до голосування долучаються молдовські діаспори. Громадяни віддадуть голос за кандидатів у Італії, Німеччині, Франції, Великій Британії та Румунії. У 10 країнах громадянами Молдови братимуть участь у виборах за допомогою пошти.

До слова, з виборів раніше зняли проросійську партію "Велика Молдова". Вона пов'язана із забороненою в країні "Шор", яку створив та очолював Ілан Шор – бізнесмен, підозрюваний у корупційних схемах. Також через підозри в незаконному фінансуванні рішенням Апеляційної палати Кишинева призупинена діяльність партії "Серце Молдови". Політсила не має права брати участь у виборах.

Нагадаємо! Попередні парламентські вибори в Молдові відбулись 11 липня 2021 року. Тоді партія PAS під керівництвом Маї Санду отримала суттєву більшість у парламенті – 63 зі 101 місця.

Які проблеми виникли під час підготовки до виборів у Молдові?