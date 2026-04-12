Вигнати українських біженців та зблизитися з Москвою: німецька AfD представила скандальний план

Німецька ультраправа політична партія AfD ("Альтернатива для Німеччини") заявила про плани депортації мігрантів й змін у суспільному мовленні в разі приходу до влади. Також вона планує відновити студентські обміни з Росією.

На конференції в Саксонії-Ангальт 11 квітня AfD представила свою "програму уряду" в регіоні. Про це повідомили у Financial Times.

Що відомо про плани партії AfD?

Якщо партія дійсно здобуде перемогу у найближчих виборах, тоді вона вперше за 13 років стане керувати однією з федеральних земель Німеччини.

Кандидат від AfD Ульріх Зігмунд заявив, що партія "творить історію", тому що німці більше не почувають себе у безпеці у власній країні.

156-сторінковий маніфест, схвалений партією в суботу, є дуже суперечливим. У ньому йдеться про скасування санкцій проти Москви, відновлення закупівель газу через трубопроводи "Північний потік", вихід з Паризької кліматичної угоди та скасування права на притулок у Німеччині,

– зазначили у виданні.

Більшість оприлюднених планів партії, ймовірно, будуть оскаржені у суді, проте це не вплине на ситуацію, якщо AfD дійсно прийде до влади в Саксонії-Ангальт.

Також головний конкурент AfD у регіоні, правоцентристська Християнсько-демократична партія, назвала можливий прихід партії до влади "повною катастрофою" для землі.

Що відомо про партію AfD?

З 2013 року партія "еволюціонувала" в ультраправу з акцентом на міграцію та зближення з Росією. У 2024 році її визнали правоекстремістською, також тривають розслідування щодо можливого іноземного фінансування.

Партія стрімко набирає популярність і на останніх парламентських виборах посіла друге місце з 21% голосів. Найсильніші позиції має на сході Німеччини, зокрема в регіонах колишньої НДР.

Торік AfD перемогла у східній землі Тюрингія, однак інші політичні сили сформували коаліцію, щоб не допустити її до влади.

Як партія AfD розкритикувала Україну?