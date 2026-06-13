"Я не продамся": Орбана переобрали головою партії "Фідес" після провалу на виборах

Віктор Орбан, який зазнав поразки на парламентських виборах в Угорщині у квітні 2026 року й склав повноваження прем'єр-міністра країни, знову очолив партію "Фідсс". Його переобрали 13 червня.

Про це інформує Telex.

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Що відомо про переобрання Орбана?

На з'їзді партії за Віктора Орбана прогуловували 729 депутатів, ще 8 утрималися. Після отримання офіційних результатів голосування Орбан подякував колегам за довіру.

Віктор Орбан під час партійного з'їзду у Будапешті заявив делегатам, що "ніколи" не має наміру здаватися.

Він визнав, що наразі "Фідес" переживає непростий період і не демонструє очікуваних результатів, тому найближчим часом потребує оновлення та внутрішнього перезапуску.

На початку виступу угорський прем'єр зазначив, що політичну відповідальність за невдалий результат виборів бере на себе. Водночас він висловив намір поступово передати партію новому поколінню, яке зможе забезпечити їй кращі перспективи в майбутньому.

Я не продамся, і ви не купите мене як кота в мішку. Ви знаєте, що я не маю бажання змінюватися. Я не буду йти на півзаходи або робити повні розвороти, і я не братиму участі в заходах, пов'язаних із переходом з однієї партії в іншу,

– сказав Орбан.

Чим ще може займатися Орбан і як йому хочуть допомогти американці?

За даними наближених до руху MAGA розслідувачів VSquare, розглядається сценарій, за яким Віктор Орбан може отримати роботу в системі ООН, що потенційно дало б йому дипломатичний імунітет і ускладнило б можливі юридичні претензії з боку нової влади в Будапешті.

Йдеться про ідею використати міжнародну посаду як спосіб убезпечити Орбана від розслідувань, які може ініціювати його політичний опонент Петер Мадяр.

Водночас зазначається, що повний імунітет мають лише найвищі посадовці ООН, а шанси Орбана очолити організацію оцінюються як низькі через конкуренцію та політичні фактори. При цьому частина його родини нібито вже перебралася до США, а сам Орбан планує візит туди, що породжує припущення про можливе тривале перебування за океаном.