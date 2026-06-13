Об этом сообщает Telex .

Интересно Венгерские СМИ "под ударом": Мадьяр ломает систему Орбана

Что известно о переизбрании Орбана?

На съезде партии за Виктора Орбана проголосовали 729 депутатов, еще 8 воздержались. После получения официальных результатов голосования Орбан поблагодарил коллег за доверие.

Виктор Орбан во время партийного съезда в Будапеште заявил делегатам, что "никогда" не намерен сдаваться.

Он признал, что в настоящее время "Фидес" переживает непростой период и не демонстрирует ожидаемых результатов, поэтому в ближайшее время нуждается в обновлении и внутреннем перезапуске.

В начале выступления венгерский премьер отметил, что берет на себя политическую ответственность за неудачный результат выборов. В то же время он выразил намерение постепенно передать партию новому поколению, которое сможет обеспечить ей лучшие перспективы в будущем.

Я не продамся, и вы не купите меня как кота в мешке. Вы знаете, что я не хочу меняться. Я не буду идти на полумеры или делать полные развороты, и я не буду участвовать в мероприятиях, связанных с переходом из одной партии в другую,

– сказал Орбан.

Чем еще может заниматься Орбан и как ему хотят помочь американцы?

По данным близких к движению MAGA исследователей VSquare, рассматривается сценарий, по которому Виктор Орбан может получить работу в системе ООН, что потенциально дало бы ему дипломатический иммунитет и затруднило бы возможные юридические претензии со стороны новой власти в Будапеште.

Речь идет об идее использовать международную должность как способ обезопасить Орбана от расследований, которые может инициировать его политический оппонент Петер Мадьяр.

В то же время отмечается, что полный иммунитет имеют только высшие должностные лица ООН, а шансы Орбана возглавить организацию оцениваются как низкие из-за конкуренции и политических факторов. При этом часть его семьи якобы уже переехала в США, а сам Орбан планирует визит туда, что порождает предположения о возможном длительном пребывании за океаном.