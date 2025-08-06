Пашинян і Алієв їдуть до Вашингтона: Трамп хоче припинити багаторічний конфлікт
- Президент США Дональд Трамп запросив прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва до Вашингтона для укладення мирної угоди.
- Зустріч має на меті завершити багаторічний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, зокрема, після бойових дій 2020 і 2023 років.
- Вірменія підтвердила візит Пашиняна до США, де плануються тристоронні переговори та окремі обговорення зі США щодо стратегічного партнерства.
- Очікується, що сторони можуть оголосити про остаточне погодження тексту мирної угоди найближчими днями.
Президент США Дональд Трамп спробує стати миротворцем у тривалому конфлікті між Вірменією та Азербайджаном. У Вашингтоні він прийме Нікола Пашиняна й Ільхама Алієва з надією укласти мирну угоду.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Washington Post. Президент США Дональд Трамп планує у п'ятницю прийняти у Білому домі прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва.
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Трамп скликає Пашиняна та Алієва до Білого дому
Вашингтон намагається посприяти завершенню десятилітнього конфлікту між країнами та добитися підписання історичної мирної угоди.
Зустріч у США вже підтвердили в Єревані. Пресслужба уряду Вірменії повідомила, що Пашинян перебуватиме з офіційним візитом у Вашингтоні 7–8 серпня, де, окрім тристоронньої зустрічі, проведе окремі переговори з Трампом щодо стратегічного партнерства між країнами.
Згідно з джерелами The Washington Post, сторони можуть вже найближчими днями оголосити про остаточне погодження тексту мирної угоди. Раніше у березні Єреван і Баку заявляли про суттєвий прорив у переговорах, але дати підписання залишались невідомими.
Остання зустріч між Пашиняном і Алієвим відбулася в липні в ОАЕ. Втім, тоді сторони не дійшли до конкретних домовленостей.
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває понад 30 років, а після воєнних дій 2020 і 2023 років Азербайджан повністю відновив контроль над Нагірним Карабахом. США намагаються взяти на себе роль миротворця в регіоні.
Часті питання
Яка мета зустрічі Дональда Трампа з лідерами Вірменії та Азербайджану?
Мета зустрічі — посприяти завершенню десятилітнього конфлікту між Вірменією та Азербайджаном і добитися підписання історичної мирної угоди.
Коли і де відбудеться зустріч між Ніколом Пашиняном та Ільхамом Алієвим?
Зустріч між Ніколом Пашиняном та Ільхамом Алієвим відбудеться у Білому домі у Вашингтоні 7–8 серпня.
Яка роль США в конфлікті між Азербайджаном і Вірменією?
США намагаються взяти на себе роль миротворця в конфлікті між Азербайджаном і Вірменією, сприяючи підписанню мирної угоди.