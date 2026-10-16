Запит на 200 ракет: прем'єр Греції відповів, чи передадуть Україні озброєння для Patriot

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс не підтвердив можливу передачу Україні ракет до систем Patriot. Він наголосив, що Афіни допомагатимуть Києву, але виключно не на шкоду власній обороноздатності.

Відповідаючи на запитання "Радіо Свобода", очільник грецького уряду зазначив, що його країна вже надала значні засоби протиповітряної оборони.

Чи надасть Греція ракети?

Водночас хочу бути цілком відвертим: ми робитимемо все можливе, щоб підтримати Україну, не підриваючи при цьому обороноздатності Греції. Ми також перебуваємо в чутливому з погляду безпеки регіоні, маємо й інші зобов'язання, але ми стоїмо на боці України й завжди намагаємося зробити все можливе,

– сказав Міцотакіс.

За наведеними даними грецького видання Kathimerini, українська сторона зверталася до Афін із проханням надати до 200 ракет PAC-2. Київ припускав, що після 23 років перебування на озброєнні місцевих військово-повітряних сил частина цих боєприпасів може наближатися до завершення терміну експлуатації.

Як раніше повідомляв Bloomberg, ще влітку союзники з НАТО та ЄС почали переконувати Грецію та Іспанію поділитися своїми запасами перехоплювачів з Україною.

Один із посадовців Євросоюзу підтвердив журналістам, що Євросоюз "допомагає" українській владі вести переговори щодо передачі відповідних ракет з державами, в яких вони є на озброєнні. Але він відмовився називати такі дії тиском.

Дефіцит ППО в Україні

Нагадаємо, що ситуація із забезпеченням протиповітряної оборони залишається критичною. Президент України Володимир Зеленський заявив про великий дефіцит ракет до Patriot, при цьому Україна не є першим пріоритетом щодо виділення PAC-2 і PAC-3.

Крім того, через глобальну нестачу перехоплювачів українські запаси для цих систем практично вичерпалися.