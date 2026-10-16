Отвечая на вопрос "Радио Свобода", глава греческого правительства отметил, что его страна уже предоставила значительные средства противовоздушной обороны.

Предоставит ли Греция ракеты?

В то же время хочу быть совершенно откровенным: мы будем делать все возможное, чтобы поддержать Украину, не подрывая при этом обороноспособности Греции. Мы также находимся в чувствительном с точки зрения безопасности регионе, у нас есть и другие обязательства, но мы стоим на стороне Украины и всегда стараемся сделать все возможное,

– сказал Мицотакис.

Согласно данным греческого издания Kathimerini, украинская сторона обращалась к Афинам с просьбой предоставить до 200 ракет PAC-2. Киев предполагал, что после 23 лет нахождения на вооружении местных военно-воздушных сил часть этих боеприпасов может приближаться к окончанию срока эксплуатации.

Как ранее сообщал Bloomberg, еще летом союзники по НАТО и ЕС начали убеждать Грецию и Испанию поделиться своими запасами перехватчиков с Украиной.

Один из чиновников Евросоюза подтвердил журналистам, что Евросоюз "помогает" украинским властям вести переговоры о передаче соответствующих ракет со странами, в которых они находятся на вооружении. Однако он отказался называть такие действия давлением.

Дефицит ПВО в Украине

Напомним, что ситуация с обеспечением противовоздушной обороны остается критической. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о большом дефиците ракет для системы Patriot, при этом Украина не является первым приоритетом в вопросе выделения PAC-2 и PAC-3.

Кроме того, из-за глобальной нехватки перехватчиков украинские запасы для этих систем практически исчерпались.