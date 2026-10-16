Відповідаючи на запитання "Радіо Свобода", очільник грецького уряду зазначив, що його країна вже надала значні засоби протиповітряної оборони.

Чи надасть Греція ракети?

Водночас хочу бути цілком відвертим: ми робитимемо все можливе, щоб підтримати Україну, не підриваючи при цьому обороноздатності Греції. Ми також перебуваємо в чутливому з погляду безпеки регіоні, маємо й інші зобов'язання, але ми стоїмо на боці України й завжди намагаємося зробити все можливе,

– сказав Міцотакіс.

За наведеними даними грецького видання Kathimerini, українська сторона зверталася до Афін із проханням надати до 200 ракет PAC-2. Київ припускав, що після 23 років перебування на озброєнні місцевих військово-повітряних сил частина цих боєприпасів може наближатися до завершення терміну експлуатації.

Як раніше повідомляв Bloomberg, ще влітку союзники з НАТО та ЄС почали переконувати Грецію та Іспанію поділитися своїми запасами перехоплювачів з Україною.

Один із посадовців Євросоюзу підтвердив журналістам, що Євросоюз "допомагає" українській владі вести переговори щодо передачі відповідних ракет з державами, в яких вони є на озброєнні. Але він відмовився називати такі дії тиском.

Дефіцит ППО в Україні

Нагадаємо, що ситуація із забезпеченням протиповітряної оборони залишається критичною. Президент України Володимир Зеленський заявив про великий дефіцит ракет до Patriot, при цьому Україна не є першим пріоритетом щодо виділення PAC-2 і PAC-3.

Крім того, через глобальну нестачу перехоплювачів українські запаси для цих систем практично вичерпалися.