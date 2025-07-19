Система Patriot, яку Німеччина оплатить для України, буде готова лише за 6 – 8 місяців, – Bild
- Перша ЗРК Patriot для України, фінансована Німеччиною, буде готова через 6 – 8 місяців.
- Німеччина розглядає передачу однієї з установок з Бундесверу, щоб прискорити процес, але виробництво заміни займе роки.
Перша ЗРК Patriot, яку фінансує Німеччина для України, все ще перебуває на стадії виробництва. Вона буде готова до відправки не раніше ніж через 6 – 8 місяців.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.
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Чому передача Patriot Україні може затягнутися?
Щоб прискорити передачу системи Patriot Україні, Німеччина розглядає варіант передати одну з установок з Бундесверу, а натомість отримати нову систему від американської компанії Raytheon. Однак її виробництво й доставка "займуть роки".
Німецькі урядові джерела повідомили виданню, що початково передбачалося, що Сполучені Штати передадуть Україні зброю з власних запасів, а Німеччина покриє витрати на перезамовлення.
Проте президент США Дональд Трамп наполіг на тому, що американська армія "не може віддати жодного свого засобу протиповітряної оборони" та Європа повинна була б знайти системи ППО з власних запасів.
У видані зазначають, що Європі не вистачає засобів ППО. Також вже кілька днів тривають конфіденційні переговори про те, хто може допомогти Україні.
За останні кілька днів ми домовилися, що поставимо в Україну загалом дев’ять систем Patriot з європейського континенту та з Європи, і що ці системи потім будуть замінені зі США. Зрештою, ми також повинні підтримувати нашу власну обороноздатність,
– заявив раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
За інформацією видання, наразі 3 системи Patriot у Німеччині перебувають на стадії оновлення і не готові до використання, ще одна потрібна для навчання солдатів.
"Це означає, що наразі для власної протиповітряної оборони Бундесверу доступні максимум три одиниці, якщо передадуть ще одну систему – залишиться дві", – пояснює видання.