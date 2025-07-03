"Сталося в найгірший час для України": WSJ проаналізувало призупинення поставок від США
- Адміністрація Трампа призупинила поставки військової допомоги Україні, зокрема ракети Patriot, що стало важким ударом через атаки Росії.
- Зупинка поставок посилює тиск на Україну, яка вже стикається з браком перехоплювачів, тоді як Росія застосовує маневрені ракети та БпЛА.
Адміністрація американського президента Дональда Трампа призупинила надання допомоги Україні, зокрема поставок ракет Patriot. Це стало важким ударом по Україні на тлі масованих атак Росії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Там проаналізували, як рішення американської сторони щодо військової допомоги може вплинути на оборону країни, і чи існує альтернатива.
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Як вплине призупинення допомоги від США
Видання пише, що ще до призупинення поставок Україна насилу протистояла російським технологіям, тактиці й чисельності військ. Росія вже розгорнула маневрені балістичні ракети, які можуть ухилятися від радарів Patriot, і запускає рекордну кількість дронів.
За даними WSJ, припинення поставок перехоплювачів зі США посилить тиск на Україну, водночас альтернатив не так багато. Поки обладнання України та Європи є ефективним у збитті "Шахедів", Patriot захищає від балістики.
На думку фахівця з військової космонавтики Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Дугласа Баррі, скорочення постачань було неминучим через дефіцит перехоплювачів. Остання тактика Росії полягає в запуску великої кількості БпЛА і ракет.
Здебільшого Patriot ефективно збивав балістичні й гіперзвукові ракети. Але останнім часом більш маневрені ракети почали обходити його радари, але рівень перехоплень залишається відносно стабільним: у 2025 році він коливався від 3,4% у березні до 48% у червні.
У WSJ вважають, що гіршою проблемою для України стане нестача ракет. Американська військово-промислова корпорація Lockheed Martin незабаром зможе виробляти 600 перехоплювачів на рік, а також планує налагодити виробництво в Європі.
Утім, відомо, що виробництво таких ракет, як Patriot, зазвичай займає понад рік.
Нагадаємо, 2 липня Пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через занепокоєння щодо низьких запасів зброї США. Рішення про зупинення поставок викликало занепокоєння серед союзників України в Конгресі.