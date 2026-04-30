"Що у Пентагоні пропустили": Гегсету нагадали про помилкові оцінки спроможностей України

Під час слухань у Конгресі США між демократом Адамом Смітом та главою Пентагону Пітом Гегсетом виникла гостра дискусія щодо оцінок війни в Україні. Однак чіткої відповіді від міністра війни так і не прозвучало.

Дискусія потрапила у трансляцію слухань комітету з питань збройних сил Палати представників.

Як виникла суперечка між конгресменом Смітом і Гегсетом?

Конгресмен-демократ Адам Сміт нагадав, що ще понад рік тому в адміністрації Дональда Трампа заявляли, ніби Україна "не має карт" і повинна шукати шлях до домовленостей. За його словами, події показали інше, тож він прямо запитав, що саме було недооцінено в можливостях України.

Що ви пропустили, не побачили, на що Україна виявилася здатною за останні 14 місяців?

– поцікавився конгресмен.

У відповідь Гегсет заперечив будь-які помилки в оцінках, але на запитання по суті не відповів. Натомість він переключився на критику попередньої адміністрації Джо Байдена, заявивши, що вона передала Україні озброєння на сотні мільярдів доларів без належної відповідальності.

"Зрештою, президент Трамп вважає, що між Росією та Україною має бути мирна угода, що це відповідає інтересам обох сторін", – додав він.

Коли Сміт уточнив, що має на увазі саме стратегічні прорахунки, міністр обмежився загальними формулюваннями.

"Думаю, українці проявили велику мужність. І я ціную те, що Європа тепер платить за ту зброю, яку ми надаємо", – заявив він.

