Перед парадом 9 травня Путін вибудовує "кільце страху" навколо Москви, – Bild

Напередодні 9 травня в Кремлі зростає занепокоєння через можливі атаки українських дронів: навіть Москва тепер не вважається повністю безпечним місцем.

Про це повідомляє BILD.

Як у Москві посилюють оборону?

Попри потенційні загрози, російський диктатор Володимир Путін все ж планує провести 9 травня парад на Червоній площі.

На тлі підготовки до урочистостей ЗМІ повідомляють, що в Москві та Санкт-Петербурзі можуть повністю відключити мобільний інтернет, щоб унеможливити його використання для навігації дронів.

Російські політики також визнають загрозу: зокрема, депутат Олексій Журавльов, заступник голови комітету Держдуми з оборони, назвав парад "небезпечним заходом" – через ризик атак українських безпілотників.

Водночас у Москві бояться не лише цього.

За інформацією європейської розвідки, Володимир Путін остерігається замаху або навіть перевороту в Росії, і дрони розглядають як один із можливих інструментів.

На цьому тлі Кремль нарощує оборону столиці. У мережі з'явилася карта, створена на основі супутникових знімків, яка, ймовірно, відображає нове кільце протиповітряної оборони навколо Москви. За наявними даними, лише у 2025 році там могли встановити близько 43 спеціальних веж із системами ППО.

Цікаво! Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що останніми днями українські військові продемонстрували, що їхні безпілотники здатні долітати і до Москви. Зокрема, в мережі публікували наслідки прильоту безпілотника по житловому комплексу "Мосфільмівський", що за декілька кілометрів від Кремля. На цьому тлі в Кремлі вирішили провести нетипово "скромний парад" – без традиційної колони військової техніки.

Водночас у соцмережах повідомляють, що для посилення захисту столиці частину підрозділів протиповітряної оборони перекидають з інших регіонів. Фактично це свідчить про концентрацію ресурсів навколо Москви, тоді як забезпечити однаковий рівень захисту по всій території країни російська влада не може.

Також наприкінці березня Володимир Путін затвердив поправки до законодавства про зброю, які вперше дозволяють приватним охоронним компаніям застосовувати бойову стрілецьку зброю для охорони критичної інфраструктури, насамперед нафтових об'єктів.

Нагадаємо, нещодавно журналісти CNN повідомили, що у російських елітах нібито посилюються побоювання щодо можливої внутрішньої нестабільності, зокрема ризику перевороту. У цьому контексті увагу звертають на колишнього міністра оборони, а нині секретаря Ради безпеки Росії Сергія Шойгу.

Як повідомляється, його розглядають як одну з впливових фігур у військово-політичному середовищі, яка теоретично може становити виклик для стабільності влади. Водночас позиції Шойгу значною мірою тримаються на особистій довірі Володимира Путіна та багаторічних неформальних зв'язках.

Політолог Микола Олещук в ефірі 24 Каналу пояснив, що ознаки параної у Путіна були помітні ще до повномасштабної війни, коли він відгороджувався від оточення довгими столами, карантинами і постійними бар'єрами.

Згодом цей страх лише посилився після заколоту Євгена Пригожина влітку 2023, який показав, що навіть у жорстко контрольованій системі можуть виникати небезпечні для Кремля збої.

Як Росія зриває перемир'я?

Ввечері 4 травня Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 проти 6 травня. За його словами, Україна діятиме дзеркально, починаючи зі вказаного моменту.

Вже вранці 6 травня стало відомо, що російські війська порушили режим тиші та здійснили серію атак по території України. Під ударами опинилися кілька регіонів, зокрема Харківщина та Запорізька область, що підтвердив президент Володимир Зеленський.

За його словами, лише за ранок зафіксували 1820 порушень – йдеться про обстріли, спроби штурмів, авіаудари та застосування безпілотників. Зеленський також наголосив, що Україна раніше заявляла про дзеркальну відповідь, а подальші дії визначатимуть військові та розвідка після отримання вечірніх доповідей.