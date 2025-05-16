Путін стежить онлайн: Пєсков зробив нову заяву про перемовини у Стамбулі

16 травня у Стамбулі відбуваються прямі переговори України та Росії. У Кремлі заявили, що Путін отримує інформацію про їх перебіг у режимі онлайн.

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков зазначив, що російська делегація в Стамбулі виробила переговорну позицію на нараді з Путіним, передає 24 Канал.

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Що відомо

Також Пєсков наголосив, що переговорна команда Росії перебуває на постійному зв'язку диктатором. Той отримує всю інформацію в режимі онлайн.

Звичайно, зараз уся увага прикута до того, як розвивається переговорна ситуація у Стамбулі. Ми сподіваємось на те, що прямі російсько-українські переговори розпочнуться найближчим часом. Поки говорити нема чого, потрібно дочекатися того, як вони підуть,

– зазначив представник Кремля.

Зауважимо, що спершу переговори Росії та України мали відбуватися за участі делегацій США і Туреччини. Втім, російська делегація в останню мить виступила проти цього.