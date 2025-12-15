США під час зустрічі у Берліні наполягають на тому, щоб Україна відмовилася від Донбасу, – AFP

У Берліні розпочалися перемовини між Україною та американською делегацією. Американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер наполягають на тому, щоб Україна погодилася відмовитися від Донбасу.

Водночас для Зеленського така умова залишається "червоною лінією". Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на власні джерела, передає 24 Канал.

Що відомо про умову "віддати Донбас"?

У Москві напередодні переговорів заявили, що без відмови України від курсу на вступ до НАТО мирних домовленостей не буде.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав нейтральний статус України одним із ключових елементів можливих угод і предметом окремого обговорення.

Водночас у Берліні лунають сигнали про можливість діалогу на основі частини українських пропозицій. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль в ефірі Deutschlandfunk прокоментував заяви Зеленського щодо можливої готовності відмовитися від членства в НАТО.

Якщо це пропозиції України, то Росія може прийняти цю позицію. Але ми й надалі робитимемо все можливе, щоб Україна змогла досягти найкращої переговорної позиції,

– наголосив Вадефуль.

