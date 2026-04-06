Переговори провалилися: США та Іран не змогли домовитися, – ЗМІ

Спроби запустити переговори між США та Іраном фактично провалилися, попри активні зусилля міжнародних посередників. Тегеран відмовляється йти на ключові поступки, включно з відкриттям Ормузької протоки.

Трамп посилює ультиматум і готується до можливого силового сценарію. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Чому переговори між США та Іраном опинилися на межі зриву?

Спроби організувати прямий або опосередкований діалог між США та Іран наразі не дали результату. Іранська сторона відмовилася приймати пропозиції, які передавалися через посередників.

До процесу були залучені одразу кілька країн, зокрема Туреччина, Єгипет та Пакистан. Вони намагалися "звести" сторони для досягнення хоча б тимчасового перемир'я або запуску переговорного процесу. Однак, як повідомляють джерела, ці зусилля не призвели до прориву, а сам діалог фактично не стартував.

За інформацією джерел, Тегеран зайняв жорстку позицію і не готовий поступатися у ключових питаннях. Зокрема, Іран відкинув одну з головних пропозицій – відкриття Ормузька протока в обмін на припинення вогню.

Крім того, іранські представники повідомили посередникам, що не зацікавлені у проведенні зустрічі з американською стороною, яка планувалася в Ісламабад. У Тегерані вважають вимоги США неприйнятними та не бачать підстав для компромісу на поточному етапі.

Чому переговори зайшли в глухий кут?

За даними Axios, переговори велися одразу у кількох форматах, включно з непрямими контактами. Зокрема, обмін повідомленнями відбувався між спецпосланцем США Стівом Віткоффом та главою МЗС Ірану Аббас Арагчі.

Посередники пропонували двоетапну модель угоди. Перший етап передбачав 45-денне припинення вогню, під час якого сторони могли б узгодити повноцінну мирну угоду. Другий етап мав включати остаточне завершення конфлікту.

Втім, іранська сторона не погодилася навіть на початкові кроки, оскільки не готова відмовлятися від своїх стратегічних позицій.

Ключовими питаннями, які блокують домовленості, залишаються контроль над Ормузькою протокою та ядерна програма Ірану. За словами джерел, Тегеран розглядає ці фактори як свої головні важелі впливу.

Іран не готовий відмовитися від контролю над стратегічним морським маршрутом навіть тимчасово. Так само він не погоджується на обмеження щодо запасів високозбагаченого урану. В іранському керівництві також побоюються сценарію, за якого перемир'я буде тимчасовим, а після цього США чи їхні союзники відновлять удари.

Таким чином, недовіра між сторонами залишається ключовою перешкодою для будь-якого прогресу.

Що буде, якщо Іран не погодиться на угоду?