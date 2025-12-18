ЗМІ дізналися, кого Путін планує відправити на переговори зі США в Маямі
- За даними неназваного американського чиновника, Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з росіянами в Маямі.
- Переговори нібито заплановано на 20 грудня; Дмитро Пєсков підтвердив підготовку до контактів зі США.
У суботу, 20 грудня, американський спецпредставник Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер знову говоритимуть з росіянами. Цього разу посланець диктатора вирушить до Маямі.
Деталі розповів для Associated Press американський чиновник на умовах анонімності, передає 24 Канал. Зустріч відбудеться на тлі розгляду в ЄС можливості надання великої позики Україні.
Кого Путін відправить на переговори в Маямі?
Американці зустрінуться з путінським перемовником після розмов з українськими та європейськими посадовцями в Берліні на початку тижня. Йшлося про гарантії безпеки, територіальні поступки та інші аспекти мирного плану США.
За даними джерела, до Маямі поїде Кирило Дмитрієв.
До слова, у четвер, 18 листопада, речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив підготовку до контактів зі США. Росіяни нібито хочуть дізнатися результати переговорів у Німеччині.
Нагадаємо, зусилля Вашингтона припинити війну зіткнулися з суперечливими вимогами Москви та Києва. Володимир Путін продовжує вимагати території 4 українських областей, окупований Крим і відмову Володимира Зеленського від вступу до НАТО.
Зі свого боку український президент нібито погодився на компроміс. За надійних гарантій безпеки від США Україна справді могла б покинути спроби стати частиною Альянсу.
Як Росія відмовилася від перемир'я?
Чергові переговори української та американської сторін відбулися в Берліні 14 – 15 грудня. Опісля канцлер Німеччина Фрідріх Мерц запропонував Росії дводенне припинення вогню під час Різдва, але отримав відмову.
Попри це Зеленський заявив, що частота зустрічей з представниками США є ознакою прогресу.
Ексклюзивно для 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, що офіційні переговори є "завісою" та тиском на Москву, а відмова росіян від перемир'я – "найкраще, що могло статись з Україною".