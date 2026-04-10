Трамп дав чіткі вказівки: Венс вилетів у Пакистан і пригрозив Ірану у разі підступу

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Ісламабаду, столиці Пакистану, де в американської делегації заплановані переговори з іранською стороною стосовно закінчення конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляють CNN, Rapid Response 47 та Clash Report.

Що Венс сказав перед переговорами?

Перед вильотом Джей Ді Венс повідомив журналістам, що американська делегація з нетерпінням очікує на переговори та на позитивні результати зустрічей. Водночас він пригрозив Тегерану можливими проблемами.

Як сказав президент, якщо іранці готові вести переговори добросовісно, ​​ми, безумовно, готові простягнути їм руку допомоги. Якщо вони спробують нас обдурити, то побачать не дуже сприйнятливу команду переговірників,

– сказав він.

За словами високопосадовця, Дональд Трамп дав чіткі розпорядження команді переговірників, проте подробиць не вказав. До складу американської делегації також увійшли Спецпредставник Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

"Ми спробуємо провести позитивні переговори. Президент дав нам досить чіткі вказівки, тому побачимо", – резюмував він у коментарі представникам ЗМІ.

Що відомо про переговори у Пакистані?

Нагадаємо, що переговори між США та Іраном у Пакистані заплановані на ранок суботи, 11 квітня. Імовірно, ключовою темою зустрічі стануть розблокування Ормузької протоки та продовження режиму припинення вогню.

Переговори відбудуться незадовго після оголошеного 8 квітня двотижневого перемир'я. Ключовим посередником зустрічей виступає Пакистан, у якому і пройдуть подібні розмови, наразі країна координує процес.

Що цьому передувало?