Віткофф зробив заяву про розмову Путіна і Трампа, що відбудеться найближчим часом

Спецпосланець президента США Стів Віткофф вважає, що між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним може бути хороша розмова. Переговори з російським лідером – це ще один крок Трампа для завершення війни в Україні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Між Трампом і Путіним планується розмова

Стів Віткофф зазначив, що переговори, заплановані на понеділок, 19 травня, повинні бути позитивними для обох сторін. Сполучені Штати сподіваються на успішні перемовини з очільником Кремля.

Нам вдалося скоротити розрив між Україною та Росією,

– додав Віткофф.

Раніше Дональд Трамп висловив бажання провести з Путіним особисту зустріч. Це була ініціатива американського президента, яку росіяни підтримали. Білий дім не називає дату зустрічі, адже конкретних планів ще немає, лише попередні згоди. Тепер команди мають опрацювати формат і місце зустрічі президентів.

Про що йтиме мова на перемовинах також не повідомляється. Ймовірно, Трамп і Путін говоритимуть про можливості та умови для закінчення війни. За словами державного секретаря Марко Рубіо, розмова між лідерами США і Росії – це "єдине, що може розв'язати цей глухий кут".

Розмова президентів також може дещо змінити ті неприйнятні умови для миру, які висунула Росія. Але деякі військові аналітики припускають, що країна-агресорка таким чином намагається тягнути час, адже не збирається зараз закінчувати війну в Україні.