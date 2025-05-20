"Ніхто не знає, що це": у Зеленського спростували меморандум Путіна

Росія вигадує "мирні" домовленості, про які Україна навіть не чула. Після розмови з Дональдом Трампом Путін заявив про якийсь "меморандум", однак у Києві кажуть – жодної інформації про це не мають.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Financial Times. Україна не отримувала жодної інформації про так званий "меморандум щодо мирної угоди", який Путін нібито обговорював із Дональдом Трампом.

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У Києві здивовані такими заявами, а FT пише, що Трамп фактично зняв із США роль посередника.

За словами високопоставленого українського чиновника, Київ не має жодного уявлення про зміст цього "меморандуму", мету його підготовки або наслідки.

Ніхто не знає, що це таке, для чого це потрібно і чому це має значення,

– зазначив співрозмовник FT.

Заяву про "готовність працювати над меморандумом" Путін озвучив 19 травня – за підсумками розмови з Трампом. За словами російського диктатора, йдеться про можливі принципи врегулювання війни, строки припинення вогню й умови підписання угоди. Однак, як пише FT, така "ініціатива" викликала лише шок у Києві.

У матеріалі з промовистою назвою "Чи покинув Трамп Україну?" FT зазначає: після телефонної розмови з Путіним і лідерами ЄС стало зрозуміло – Трамп де-факто усунув США від процесу врегулювання. Він нібито прямо дав зрозуміти, що не тиснутиме на Росію і залишає Україну "вирішувати все самотужки".

Журналісти пишуть, що ця розмова стала поворотною: президент США, який обіцяв завершити війну в перший день каденції, фактично "умив руки". До того ж Трамп навіть запропонував замінити США як посередника, згадавши про Ватикан.

Колишні американські посли в Україні Стівен Пайфер і Вільям Тейлор вважають, що Путін використав розмову з Трампом у власних інтересах. Адже жодного припинення вогню не буде, санкції посилювати не планують, а Росія – навпаки – активізує наступ.

Це перемога Путіна,

– заявив Пайфер.

За словами аналітика, Росія розраховує покращити позиції на полі бою до літа, поки триває набір добровольців і погодні умови сприяють просуванню.

Аналітики вважають, що Кремль хоче захопити якомога більше територій на Донбасі, перш ніж знову сісти за стіл переговорів – уже на власних умовах. А поведінка Трампа може лише посилити апетити агресора.