"Ще один крок до припинення вогню": у Білому домі прокоментували зустріч Путіна та Віткоффа

У Білому домі вперше прокоментували зустріч Владіміра Путіна зі спецпосланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом. В адміністрації президента США бачать цей візит "ще одним кроком до припинення вогню" у війні в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

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Що сказали у Білому домі про зустріч Віткоффа та Путіна

Керолайн Левітт сказала, що може підтвердити, що Стів Віткофф перебуває в Росії для прямих перемовин з Кремлем і Владіміром Путіним.

Це ще один крок у переговорному процесі щодо припинення вогню та остаточного миру між Росією та Україною,

– сказала речниця.

Вона наголосила, що оскільки ці переговори тривають, то, очевидно, не буде випереджати президента Трампа чи його команду. Однак Левітт підкреслила, що американський лідер цілком чітко дав зрозуміти, що він "постійно відчуває розчарування від обох сторін цього конфлікту".

"Він хоче, щоб бої закінчилися. Він хоче, щоб війна закінчилася. Ми вважаємо, що у нас є важелі впливу на переговори від угоди до мирної угоди, і ми збираємося їх використовувати ці важелі. Президент сповнений рішучості довести це (закінчити війну Росії проти України – 24 Канал) до кінця", – резюмувала американська посадовиця.

До слова, за даними Дмітрія Пєскова, під час переговорів між Путіним та Віткоффом будуть порушені питання "українського врегулювання", а також місця можливої зустрічі Путіна та Трампа. За словами російського посадовця, проривних результатів цих переговорів не очікується.