Дмітрій Пєсков висловився щодо потенційної зустрічі лідерів Росії, США та України. За його словами, ця подія має бути результатом тривалої роботи.

Про це пише 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ, які цитують прессекретаря президента Росії Дмітрія Пєскова.

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Що Пєсков заявив про потенційні переговори

Прессекретар російського диктатора стверджує, що є ймовірність зустрічі очільника Кремля Владіміра Путіна з президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Зустріч Путіна, Трампа та Зеленського має бути результатом тривалої роботи та вже підготовлених точок,

– заявив Пєсков.

Кремль також "сподівається вийти на третій раунд переговорів з Україною". Дмітрій Пєсков підкреслив, що має бути серйозна робота для підготовки до врегулювання конфлікту. Україна ж, за його словами, "має зрозуміти, що ситуація змінилася порівняно з тим, що було три роки тому".

Раніше Пєсков заявляв, що між Україною та Росією продовжаться переговори в Туреччині. Втім, поки що невідомо, коли буде третій раунд перемовин, але обидві сторони до нього готуються.