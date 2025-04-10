Дуже дивна історія: про що США та Росія можуть домовлятися у Стамбулі

Сьогодні, 10 квітня, в Стамбулі розпочався другий раунд переговорів між представниками США та Росії. Попередньо було відомо, що розмова буде щодо нормалізації роботи дипмісій. Однак насправді ситуація виглядає набагато гірше.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що США самостійно та свідомо можуть дозволити країні-агресорці становити загрозу для національної безпеки країни. Будуть також ще кілька питань, які виглядатимуть для всього світу дуже дивно.

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Що не так з переговорами Росії та США

Політтехнолог зауважив. що для того, щоб відновити кількість російських дипломатів або ж співробітників консульств Росії в Сполучених Штатах, потрібно приблизно 700 – 800 осіб, які фактично є кадровими резидентами.

Тобто Штати йдуть на те, що вони повернуть до себе майже тисячу професійних агентів російських спецслужб. І роблять вони це свідомо. Це дуже дивна історія,

– наголосив він.

Якщо ж США знімуть арешт з російської дипломатичної нерухомості, яку використовували російські агенти, посли чи резидента, то в цих приміщеннях буде прослуховування, перехоплення інформації та навіть відбуватиметься вербування.

Зверніть увагу! Він Москви на переговорах делегацію очолює посол Росії у США Алєксандр Дарчієв, а від США – заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Соната Коултер. Переговори можуть тривати до 5 годин.

Країна-агресорка також планує обговорити питання відновлення авіасполучення, що буде виглядати дуже дивно, якщо США погодяться на це.

Однак я вже нічому не дивуюсь, враховуючи те, що зараз відбувається. Навіть, якщо Владіміра Путіна запросять у Вашингтон і будуть його зустрічати на червоній доріжці. Або, якщо хтось з США приїде в Москву 9 травня,

– сказав політтехнолог.

Тизенгаузен додав, що зараз через відносини США та Росії може бути ще одна загроза. Так, головний переговорник російського диктатора Кирило Дмитрієв зараз намагається добитись від Вашингтону зняття арешту з російських активів. Ба більше, Угорщина на голосуванні в червні 2025 року може виступити проти блокування російських заморожених активів, тоді ЄС муситиме повернути Росії 240 мільярдів євро.