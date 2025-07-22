Росія відстоюватиме свої інтереси: Кремль підтвердив нові переговори та розкрив головні теми

Найближчими днями у Стамбулі відбудеться третій раунд переговорів між українською та російською делегаціями стосовно закінчення війни в Україні. Уже відомі ключові теми зустрічі.

Їх у вівторок, 22 липня, у коментарі пропагандистам озвучив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, передає 24 Канал.

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Про що говоритимуть на переговорах?

За словами російського високопосадовця, Кремль розраховує на новий раунд прямих перемовин вже протягом цього тижня. Він зазначив, що однією з ключових тем обговорень сторін стануть проєкти меморандумів Києва та Москви.

Перш ніж говорити про можливість зустрічей Росії та України на високому та вищому рівнях, доведеться багато попрацювати,

– заявив він.

Дмитро Пєсков додав, що терміни можливих домовленостей про закінчення війни "залежать від низки факторів". Водночас він наголосив, що Москва під час переговорів налаштована "відстоювати власні інтереси".

Також, на його думку, досягнення домовленостей про обміни чи повернення тіл це вже великий результат, оскільки тема "українського врегулювання" складна. Водночас він сказав, що не бачить ознак прориву у переговорах.

Нагадаємо, раніше у своєму меморандумі Росія вимагала виведення українських військ з територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, нейтральний статус України, а також демобілізацію.