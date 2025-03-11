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Геополітика Близький Схід У Саудівській Аравії стартували переговори України та США: перші кадри
11 березня, 11:29
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У Саудівській Аравії стартували переговори України та США: перші кадри

Сергій Попович

У Саудівській Аравії почалися переговори між делегаціями України та США. Що відомо про перебіг переговорів та заяви сторін.

У Садівській Аравії стартували переговори України та США. Про головні моменти зустрічі, її перебіг та заяви сторін повідомляє 24 Канал.

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11:36, 11 березня

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Українська та американська делегації починають переговори: відео МЗС України

Стартують переговори США та України: дивіться відео 

11:35, 11 березня

Американська делегація спізнилася на зустріч

Американська делегація трохи спізнилася на зустріч, тому її довелося перенести. З чим це пов'язано – невідомо.

11:29, 11 березня

Перші кадри зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії починається зустріч делегацій США та України: дивіться відео

11:03, 11 березня

Початок переговорів у Саудівській Аравії

Переговори делегацій з України та США у Саудівській Аравії заплановані на 11:00 за Києвом.