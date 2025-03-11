У Саудівській Аравії стартували переговори України та США: перші кадри
У Саудівській Аравії почалися переговори між делегаціями України та США. Що відомо про перебіг переговорів та заяви сторін.
У Садівській Аравії стартували переговори України та США. Про головні моменти зустрічі, її перебіг та заяви сторін повідомляє 24 Канал.
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Як проходять переговори Україна та США у Саудівській Аравії
Українська та американська делегації починають переговори: відео МЗС України Стартують переговори США та України: дивіться відео Американська делегація трохи спізнилася на зустріч, тому її довелося перенести. З чим це пов'язано – невідомо. У Саудівській Аравії починається зустріч делегацій США та України: дивіться відео Переговори делегацій з України та США у Саудівській Аравії заплановані на 11:00 за Києвом.
Кадри початку зустрічі у Саудівській Аравії
Американська делегація спізнилася на зустріч
Перші кадри зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії
Початок переговорів у Саудівській Аравії
Українська та американська делегації починають переговори: відео МЗС України
Стартують переговори США та України: дивіться відео
Американська делегація трохи спізнилася на зустріч, тому її довелося перенести. З чим це пов'язано – невідомо.
У Саудівській Аравії починається зустріч делегацій США та України: дивіться відео
Переговори делегацій з України та США у Саудівській Аравії заплановані на 11:00 за Києвом.