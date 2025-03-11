У Саудівській Аравії стартували переговори України та США: перші кадри

У Саудівській Аравії почалися переговори між делегаціями України та США. Що відомо про перебіг переговорів та заяви сторін.

У Садівській Аравії стартували переговори України та США. Про головні моменти зустрічі, її перебіг та заяви сторін повідомляє 24 Канал.

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Як проходять переговори Україна та США у Саудівській Аравії