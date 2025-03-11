Трампа не буде на переговорах в Саудівській Аравії: чи вплине це на успіх української делегації

У Саудівській Аравії 11 березня 2025 року має відбутись зустріч офіційних представників України та США. Сторони, ймовірно, обговорюватимуть варіанти завершення війни, однак діалог між сторонами може бути напруженим.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний, зазначивши, що під час перемовин між командами Володимира Зеленського та Дональда Трампа не варто очікувати на "класичну дипломатію". На його думку, там відбуватиметься щось нове та менш агресивне, ніж в Овальному кабінеті.

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У США змінили риторику

Олег Лісний вважає, що в української сторони з'явилися 2 позитивних аспекти під час зустрічі в Саудівській Аравії. Перше, в адміністрації Дональда Трампа зрозуміли, що треба говорити не лише із Росією, але й з Україною щодо завершення війни.

Друге, українській делегації, попри непублічну напругу, можливо, вдасться донести своє бачення мирного процесу.

В Овальному кабінеті всі мали слухати Трампа, тому нічого і не вийшло. В цьому випадку лідера США не буде, тому, я сподіваюсь, нас почують, або хоча б будуть слухати,

– сказав політолог.

Припинення вогню

Олег Лісний також підкреслив, що дуже важливо, аби на зустрічі у Саудівській Аравії, під час обговорення припинення вогню на території України, основну роль відігравали люди, які знаються у військовій сфері.

Якщо припиняти вогонь, то є технологія, а цю технологію знають військові,

– зазначив він.

Угода про корисні копалини

На думку політолога, якщо США об'єднують підписання угоди про корисні копалини із якимись іншими компонентами, то Україна також може робити це. Наприклад, наполягати на скасуванні заборони щодо постачання військової допомоги.

Як на мене, нічого страшного, якщо вкотре ми не погодимось підписувати цю угоду, якщо нас не влаштовуватимуть якісь умови. Чим ближче до мирного процесу, тим більше у нас буде гострих кутів. Цього не варто боятись,

– висловився він.

Однак, Олег Лісний додав, що не варто відтягувати питання щодо зустрічі Зеленського та Трампа.

Цікаво, Велика Британія долучилася до підготовки переговорів між делегаціями України та США у Джидді. Радник прем'єра Кіра Стармера Джонатан Пауелл відвідав Київ і проконсультував Зеленського щодо мирних перемовин, щоб уникнути повторення дипломатичних скандалів.