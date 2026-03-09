"Хоче завершити до квітня": через яку лазівку Трамп може оголосити перемогу в Ірані
- Двовладдя в Ірані надає Трампу можливість домовитися з однією з гілок влади та швидко оголосити себе переможцем.
- Трамп планує завершити війну до зустрічі з Сі Цзіньпінем.
В Ірані існує структурне двовладдя – Корпус вартових ісламської революції підкоряється аятолі, армія президенту, що зараз проявляється в суперечливих сигналах щодо переговорів. Трамп хоче втрутитися у вибір нового аятоли, не розуміючи, що це духовний, а не політичний процес.
Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив 24 Каналу, що саме це може дати Трампу можливість швидко оголосити себе переможцем, домовившись з однією з гілок влади.
Як двовладдя в Ірані може допомогти Трампу?
Важливо! Військова та політична еліта Ірану присягнула на вірність новому верховному лідеру Моджтабі Хаменеї. Президент США висловив обурення, назвавши його "легковажною фігурою".
"Двовладдя в Ірані існувало завжди – це не криза, а норма. Конституція чітко визначає, що аятола важливіший за президента, але ніде не написано, що Корпус вартових важливіший за армію. Це структурна особливість світсько-релігійної держави", – сказав Шейтельман.
В Ізраїлі теж паралельно існують світські й релігійні суди. Але в Ірані це яскравіше, бо є 2 паралельні армії.
Трамп хоче призначити аятолу – і це максимально комічно. Для нього слово "духовне" таке далеке, що він не може повірити в існування релігійних авторитетів, яких ніхто не призначає – їх обирають послідовники. 88 аятол обирають головного серед своїх – це тисячолітня релігійна традиція, а не політичне призначення,
– пояснив Шейтельман.
Спроби світської влади втрутитися в такі процеси зазвичай погано закінчуються – тим більше коли релігійна верхівка має власну армію.
"Це двовладдя – це перевага для Трампа. Він хоче завершити війну до зустрічі з Сі Цзіньпінем, запланованої на 1 квітня, бо з кожним днем втрачає підтримку – зараз лише 41% американців підтримують цю війну, і ці цифри лише падатимуть. Саме двовладдя дає йому шанс на швидку "перемогу": домовитись з однією гілкою влади, оголосити себе переможцем – і не важливо, що інша гілка говоритиме щось інше", – сказав Шейтельман.
Що ще відомо про конфлікт між США та Іраном?
- Спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер скасували візит до Ізраїлю, запланований на 10 березня. Зустріч мала стосуватися розбіжностей щодо війни з Іраном, однак причини скасування поки не розголошують.
- Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що ядерну програму Ірану було ліквідовано завдяки рішенням Дональда Трампа. Водночас Тегеран не відмовився від намірів розробити зброю масового ураження, недооцінивши рішучість американського президента.
- У таборі Трампа виник розкол між ізоляціоністами та прихильниками "демонстрації сили", що спричинило різні підходи до війни з Іраном. Водночас конфлікт несе ризик глобальної економічної кризи через подорожчання енергоносіїв, а його перебіг фактично вийшов з-під контролю сторін.