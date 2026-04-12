Армія оборони Ізраїлю переведена у стан підвищеної бойової готовності на тлі загострення ситуації навколо Ірану. Рішення ухвалив начальник Генштабу Еяль Замір після провалу переговорів між США та Іраном.

Військові готуються до можливого відновлення бойових дій у найближчій перспективі. Про це пише Ynet з посиланням на джерела у владі.

Дивіться також "Можу знищити Іран за день": Трамп провів паралелі з Венесуелою й озвучив мету щодо Тегерану

Ізраїль готується до війни?

Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір наказав перевести війська у режим підвищеної бойової готовності. Рішення ухвалене на тлі провалу переговорів між США та Іраном щодо завершення конфлікту.

За даними журналістів, ЦАХАЛ готується до можливого відновлення бойових дій проти Ірану вже найближчим часом. У військах запроваджено упорядкований бойовий протокол, який застосовувався під час попередніх етапів конфлікту у 2025 та 2026 роках.

В армії також прискорили процеси оперативного планування та перегляду бойових сценаріїв. Усім родам військ наказано підтримувати максимальну готовність до реагування та скоротити час розгортання сил.

Військове командування працює над усуненням можливих оперативних недоліків у структурі оборони. За словами джерел, ситуація розглядається як потенційно небезпечна через відсутність дипломатичного прогресу.

Раніше повідомлялося, що переговори США та Ірану в Ісламабаді завершилися без домовленостей щодо ядерної програми. Після цього Вашингтон оголосив про посилення контролю в Ормузькій протоці та можливі жорсткі заходи проти Тегерана.

У ЗМІ також зазначається, що сторони не змогли погодити питання ядерної програми та безпеки судноплавства. На цьому тлі ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою та нестабільною.

Що відомо про провал переговорів? Переговори між США та Іраном завершилися без досягнення остаточної угоди щодо ключового питання – іранської ядерної програми. Трамп заявив, що більшість пунктів обговорення були погоджені, однак саме ядерний аспект залишився невирішеним. За його словами, Іран не демонструє готовності відмовитися від прагнення отримати ядерну зброю, що й стало головною перешкодою для домовленостей.

Трамп також звинуватив Тегеран у невиконанні попередніх зобов’язань щодо відкриття Ормузької протоки, що, на його думку, вже спричинило дестабілізацію на світових ринках. Він наголосив, що дії Ірану порушують міжнародні правила та шкодять глобальній економіці.

Після провалу переговорів американська сторона заявила про підготовку жорсткіших заходів проти Ірану. Зокрема, Трамп оголосив про намір посилити контроль над судноплавством в Ормузькій протоці та обмежити можливості Ірану отримувати прибутки від цього маршруту.

У Вашингтоні підкреслили, що США залишають за собою право на подальші дії у разі ескалації конфлікту. Водночас ситуація навколо переговорного процесу залишається напруженою і без ознак швидкого компромісу.



