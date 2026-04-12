Що відомо про провал переговорів?

  • Переговори між США та Іраном завершилися без досягнення остаточної угоди щодо ключового питання – іранської ядерної програми. Трамп заявив, що більшість пунктів обговорення були погоджені, однак саме ядерний аспект залишився невирішеним. За його словами, Іран не демонструє готовності відмовитися від прагнення отримати ядерну зброю, що й стало головною перешкодою для домовленостей.

  • Трамп також звинуватив Тегеран у невиконанні попередніх зобов’язань щодо відкриття Ормузької протоки, що, на його думку, вже спричинило дестабілізацію на світових ринках. Він наголосив, що дії Ірану порушують міжнародні правила та шкодять глобальній економіці.

  • Після провалу переговорів американська сторона заявила про підготовку жорсткіших заходів проти Ірану. Зокрема, Трамп оголосив про намір посилити контроль над судноплавством в Ормузькій протоці та обмежити можливості Ірану отримувати прибутки від цього маршруту.

  • У Вашингтоні підкреслили, що США залишають за собою право на подальші дії у разі ескалації конфлікту. Водночас ситуація навколо переговорного процесу залишається напруженою і без ознак швидкого компромісу.