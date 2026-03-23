"Маніпуляція для ринків": Іран заперечує переговори з Трампом і заявляє, що США в пастці

Іран заперечив інформацію про проведення переговорів зі США. Подібні повідомлення про контакти між сторонами, ймовірно, використали для маніпуляцій на фінансових та нафтових ринках.

Таку заяву зробив голова Меджлісу Ірану Мохаммад-Багер Галібаф у соцмережі Х. Зауважимо, що про подібні переговори раніше повідомляла американська сторона, яка стурбована світовою кризою нафти.

Що каже Іран про переговори зі США?

Голова іранського парламенту, коментуючи інформацію про переговори з американською стороною, спростував подібні повідомлення, назвавши подібні дані маніпуляцією, спрямовану на стабілізацію ринків.

Жодні переговори зі США не проводилися, а фейкові новини використовуються для маніпуляцій на фінансових і нафтових ринках, щоб вирватися з пастки, в якій опинилися США та Ізраїль,

– написав він.

За його словами, іранський народ вимагає повного та спокутного покарання агресорів. Він додав, що усі чиновники країни твердо підтримують свого верховного лідера та народ, доки цієї мети не буде досягнуто.

Нагадаємо, раніше іранські медіа, пов'язані з КВІР, заявили, що прямих чи непрямих переговорів із США не було. Згодом відповідну інформацію також підтвердив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

Про що заявляли у США?

Вранці 23 березня Дональд Трамп заявив, що США та Іран провели продуктивні переговори щодо завершення бойових дій на Близькому Сході, тож Вашингтон призупинив удари по критичній інфраструктурі.

За його словами, американська та іранська сторони дійшли згоди у низці питань, зокрема, стосовно ядерної зброї Тегерану, оскільки США насамперед розпочинали операцію саме на тлі ядерної програми країни.

Зауважимо, що відразу після цього вартість марки Brent опустилася нижче 100 доларів за барель, і стала становити 99,96 долара за барель, після чого продовжила падати. До цього вона була 108 доларів за барель.

Що цьому передувало?