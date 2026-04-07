США та Іран провели переговори впритул до дедлайну Трампа: чи є успіхи

США заявляють про позитивну результати після переговорів з Іраном стосовно припинення вогню. Утім, навряд чи сторонам вдасться дійти згоди до дедлайну, встановленого раніше президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляють Fox News, CNN та Axios з посиланням на джерела серед американських та ізраїльських високопосадовців.

Які результати переговорів США та Ірану?

Американський високопосадовець повідомив у коментарі Fox News про підтримку зв'язку з іранською стороною. За його словами, переговори були позитивними і у разі успіху до кінця доби вдасться досягнути домовленості.

Раніше Дональд Трамп дав Ірану час до 20:00 за східним часом, щоб укласти угоду, яка б передбачала розблокування Ормузької протоки. У разі відмови Тегерану американський президент пригрозив ескалацією конфлікту.

Ціла цивілізація загине цієї ночі, і вона ніколи більше не повернеться. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і станеться,

– заявляв він у Truth Social.

Axios пише, що, за словами американського та ізраїльського чиновників, а також двох інших джерел, обізнаних з переговорами, укладення угоди про припинення вогню до встановленого дедлайну виглядає малоймовірним.

За даними джерел, ключовими викликами станом на зараз є виконання вимог Ірану щодо твердих гарантій стосовно унеможливлення повторного нападу на країну з боку Сполучених Штатів та Ізраїлю у майбутньому.

Своєю чергою державний секретар США Марко Рубіо раніше у коментарі для CNN натякнув, що "пізніше буде більше новин з цього приводу", маючи на увазі переговори з Іраном, але і не вказав про можливість прориву.

Що відбувається між Іраном та США?