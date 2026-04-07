США та Іран провели переговори впритул до дедлайну Трампа: чи є успіхи
- США заявляють про позитивні результати переговорів з Іраном, але угоду до дедлайну, встановленого Трампом, навряд чи буде досягнуто.
- Ключовими викликами залишаються вимоги Ірану щодо гарантій безпеки від США та Ізраїлю, Рубіо натякнув на можливість подальших новин.
США заявляють про позитивну результати після переговорів з Іраном стосовно припинення вогню. Утім, навряд чи сторонам вдасться дійти згоди до дедлайну, встановленого раніше президентом Дональдом Трампом.
Про це повідомляють Fox News, CNN та Axios з посиланням на джерела серед американських та ізраїльських високопосадовців.
Дивіться також Іранські удари по об'єктах США стали точнішими: InformNapalm сказали, до чого тут Росія
Які результати переговорів США та Ірану?
Американський високопосадовець повідомив у коментарі Fox News про підтримку зв'язку з іранською стороною. За його словами, переговори були позитивними і у разі успіху до кінця доби вдасться досягнути домовленості.
Раніше Дональд Трамп дав Ірану час до 20:00 за східним часом, щоб укласти угоду, яка б передбачала розблокування Ормузької протоки. У разі відмови Тегерану американський президент пригрозив ескалацією конфлікту.
Ціла цивілізація загине цієї ночі, і вона ніколи більше не повернеться. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і станеться,
– заявляв він у Truth Social.
Axios пише, що, за словами американського та ізраїльського чиновників, а також двох інших джерел, обізнаних з переговорами, укладення угоди про припинення вогню до встановленого дедлайну виглядає малоймовірним.
За даними джерел, ключовими викликами станом на зараз є виконання вимог Ірану щодо твердих гарантій стосовно унеможливлення повторного нападу на країну з боку Сполучених Штатів та Ізраїлю у майбутньому.
Своєю чергою державний секретар США Марко Рубіо раніше у коментарі для CNN натякнув, що "пізніше буде більше новин з цього приводу", маючи на увазі переговори з Іраном, але і не вказав про можливість прориву.
Що відбувається між Іраном та США?
ЗМІ повідомляли про зупинку прямої комунікації між Іраном та США після заяви американського президента Дональда Трампа про загибель "цілої цивілізації". Водночас Тегеран таку інформацію заперечив.
Politico повідомляло, що Пентагон розширює список енергетичних об'єктів Ірану, які він може атакувати, включивши до нього ті, що постачають пальне та електроенергію як цивільному населенню, так і армії.
Також нещодавно США завдали ударів по військових об'єктах на іранському острові Харк у Перській затоці. Як повідомляли раніше, серед цілей були бункери, радіолокаційна станція та склад боєприпасів.