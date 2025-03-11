США запропонували Україні угоду про припинення вогню та переговори, – Рубіо
- США запропонували Україні угоду про припинення вогню та негайні переговори, і Київ погодився з цією ініціативою.
- Вашингтон передасть ініціативу Росії, пропонуючи 30-денний режим перемир’я, сподіваючись на позитивний сигнал від Москви.
США запропонували Україні угоду про припинення вогню та негайні переговори, і Київ погодився. Вашингтон передасть цю ініціативу Росії, закликаючи Москву прийняти 30-денний режим перемир’я.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пресконференцію держсекретаря США Марко Рубіо. Вашингтон виступив з ініціативою щодо припинення вогню та негайного початку переговорів між Україною та Росією.
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США пропонують 30-денне припинення вогню
Як заявив держсекретар США Марко Рубіо, Україна прийняла цю пропозицію, а домовленість має забезпечити "міцне та стійке" завершення конфлікту.
Після переговорів у Джидді Сполучені Штати передадуть Росії українську ініціативу щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню.
Найкраще, що можуть зробити росіяни, – це просто погодитися на пропозицію української сторони, припинити вогонь і сісти за стіл переговорів. Це буде найкращий "жест доброї волі", який ми можемо очікувати,
– наголосив Рубіо.
Офіційно Кремль поки не коментував ініціативу, однак, за словами представників Держдепу, США розраховують на позитивний сигнал від Москви. Тим часом Вашингтон продовжує консультації з союзниками щодо подальших кроків для підтримки України.