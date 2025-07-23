Туреччина має інфраструктуру для моніторингу припинення вогню в Україні, – Фідан

У середу, 23 липня, у Стамбулі стартував третій раунд переговорів між Україною та Росією. Вони розпочалися зі вступної промови міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.

Політик говорив про припинення вогню як кінцеву мету зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що заявив Фідан на перемовинах?

Очільник турецького МЗС відкрив зустріч української та російської делегацій у палаці Чираган. У вступному слові він наголосив, що мета Анкари – "якомога швидше закінчити криваву війну, що має дуже високу ціну".

Щодо потенційного припинення вогню – Туреччина нібито має необхідну інфраструктуру для моніторингу цього процесу. Окрім того, країна пропонує сприяти проведенню обміну полоненими.

З нагоди стамбульських переговорів маємо можливість показати, що дипломатія та діалог є ефективнішими в досягненні миру, аніж конфронтація та зброя,

– сказав Фідан.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що на перемовинах Україна вкотре наполягатиме на негайному та повному припиненні вогню, зокрема ударів по цивільній інфраструктурі.