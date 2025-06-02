Путін відмовляється від поступок на переговорах, Трампу доведеться діяти, – CNN
- Під час переговорів у Стамбулі Росія передала українській делегації "меморандум" із максималістськими вимогами, які фактично означають капітуляцію України.
- Журналісти CNN зазначають, що Трамп має важелі впливу, зокрема збільшення військової допомоги та нові санкції, і тепер може перейти до дій.
Україна та Росія не досягли прориву під час нового раунду мирних переговорів у Стамбулі, а Кремль фактично продовжує вимагати капітуляції Києва. Тепер у гру можуть вступити санкції та збільшення військової допомоги.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Чи перейде Дональд Трамп до реальних дій
Під час переговорів у Стамбулі Росія передала українській делегації "меморандум", у якому повторила свої максималістські, радикальні вимоги, що де-факто зводяться до капітуляції України.
За словами журналістів, очікування щодо компромісу з боку Кремля завжди були низькими, але тепер Москва, схоже, відкинула навіть натяки на можливість пом'якшення своїх вимог.
У російському "меморандумі" йдеться про виведення ЗСУ з окупованих територій, відмову від вступу до НАТО, повну демілітаризацію та заборону на розміщення іноземних військ. Серед інших вимог Росії – повне відновлення дипломатичних і економічних зв'язків, зокрема відмова обох сторін від вимог репарацій і повне скасування західних санкцій проти Росії.
Ця позиція Кремля пролунала попри дві важливі обставини. По-перше, Україна розвинула технічні можливості для ударів углиб території Росії, про що свідчить операція "Павутина". По-друге, розчарування президента США Дональда Трампа власними мирними ініціативами зростає.
Після нещодавніх масованих атак на українські міста Трамп вже заявляв, що Путін "абсолютно збожеволів".
Але тепер і сам Трамп під тиском: його ключова зовнішньополітична обіцянка на другий термін – швидко завершити війну – виглядає дедалі менш переконливо,
– зазначають у CNN.
Журналісти пишуть, що Дональд Трамп має потужні важелі впливу – від збільшення військової допомоги до нових санкцій, зокрема тих, які майже одноголосно підтримав Сенат США.
Один з авторів законопроєкту, сенатор Річард Блюменталь, звинуватив Росію у спробі "зробити дурнями Трампа й Америку".
За словами CNN, те, що Путін знову вперто стоїть на своєму та озвучує неприйнятні вимоги, тепер може змусити Трампа діяти.