Ця зустріч визначить майбутню зустріч між лідерами двох країн, – МЗС Туреччини про переговори

У Стамбулі 16 травня розпочалися переговори України та Росії. У Туреччині вважають, що ці перемовини визначать майбутню зустріч Зеленського і Путіна.

Таку думку висловив глава МЗС Фідан, сидячи перед перемовниками від України та Росії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Є два шляхи, – МЗС Туреччини

Фідан вважає важливим, аби Росія та Україна дослухалися до закликів Трампа та Ердогана щодо миру. Він наголосив, що досягти припинення вогню потрібно якомога швидше.

Є два шляхи: один зі шляхів веде нас до миру, другий призведе до ще більших руйнувань. Сторони самі визначать, який шлях їм обрати,

– заявив міністр.

Він сказав, що радий бачити "волю обох сторін відкрити нове вікно можливостей для миру".

Переговори у Стамбулі мають завершитися російсько-українським самітом. До слова, це перша зустріч України та Росії віч-на-віч з березня 2022 року.