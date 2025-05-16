Ця зустріч визначить майбутню зустріч між лідерами двох країн, – МЗС Туреччини про переговори
- У Стамбулі 16 травня почалися переговори між Україною та Росією, які можуть визначити майбутню зустріч Зеленського і Путіна.
- Глава МЗС Туреччини Фідан наголосив на важливості досягнення миру та припинення вогню.
У Стамбулі 16 травня розпочалися переговори України та Росії. У Туреччині вважають, що ці перемовини визначать майбутню зустріч Зеленського і Путіна.
Таку думку висловив глава МЗС Фідан, сидячи перед перемовниками від України та Росії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
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Є два шляхи, – МЗС Туреччини
Фідан вважає важливим, аби Росія та Україна дослухалися до закликів Трампа та Ердогана щодо миру. Він наголосив, що досягти припинення вогню потрібно якомога швидше.
Є два шляхи: один зі шляхів веде нас до миру, другий призведе до ще більших руйнувань. Сторони самі визначать, який шлях їм обрати,
– заявив міністр.
Він сказав, що радий бачити "волю обох сторін відкрити нове вікно можливостей для миру".
Переговори у Стамбулі мають завершитися російсько-українським самітом. До слова, це перша зустріч України та Росії віч-на-віч з березня 2022 року.