Зеленський хоче переграти Путіна: сторони змагаються, хто першим розлютить Трампа, – Politico

Політичний аналітик вважає, що Україна та Росія грають у гру щодо переговорів у Туреччині. Вони нібито прагнуть, аби інша сторона першою роздратувала Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico. Напередодні президент Зеленський закликав Путіна особисто приїхати на переговори 15 травня у Стамбул.

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Україна та Росія ведуть запеклу інформаційну війну

Напередодні Зеленський закликав Путіна до зупинення вогню з 12 травня та особисто прибути на переговори у Туреччину 15 травня. Щоправда, Росія "відповіла" вночі новою атакою "Шахедами".

Голова комітету українського парламенту з питань зовнішніх відносин Олександр Мережко вважає, що президент Зеленський, заявивши, що він поїде до Стамбула, таким чином намагається переграти Путіна.

Український президент перевернув ситуацію. Бо тепер Путін не може не поїхати особисто, бо тоді Трамп і всі побачать, що Путін не хоче переговорів,

– зауважив Мережко.

Якщо Путін не поїде у Туреччину, то це може вплинути на Трампа так, щоб він буде сильніше підтримувати Україну, зауважив керівник Центру політичних досліджень Penta, політичний аналітик Володимир Фесенко.

"Якщо Путін відмовиться, це означає, що він не хоче переговорів, це означає, що він може виглядати невдахою в очах Трампа. Хоча те, як Трамп сприймає це, все ще велике питання", – сказав він.

Видання підсумовує, що наразі обидві сторони ведуть запеклу інформаційну війну одна проти одної.