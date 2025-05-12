Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico. Накануне президент Зеленский призвал Путина лично приехать на переговоры 15 мая в Стамбул.

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Украина и Россия ведут ожесточенную информационную войну

Накануне Зеленский призвал Путина к остановке огня с 12 мая и лично прибыть на переговоры в Турцию 15 мая. Правда, Россия "ответила" ночью новой атакой "Шахедами".

Председатель комитета украинского парламента по вопросам внешних отношений Александр Мережко считает, что президент Зеленский, заявив, что он поедет в Стамбул, таким образом пытается переиграть Путина.

Украинский президент перевернул ситуацию. Потому что теперь Путин не может не поехать лично, потому что тогда Трамп и все увидят, что Путин не хочет переговоров,

– отметил Мережко.

Если Путин не поедет в Турцию, то это может повлиять на Трампа так, чтобы он будет сильнее поддерживать Украину, заметил руководитель Центра политических исследований Penta, политический аналитик Владимир Фесенко.

"Если Путин откажется, это означает, что он не хочет переговоров, это означает, что он может выглядеть неудачником в глазах Трампа. Хотя то, как Трамп воспринимает это, все еще большой вопрос", – сказал он.

Издание заключает, что сейчас обе стороны ведут ожесточенную информационную войну друг против друга.