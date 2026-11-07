"Готові до змістовних перемовин": Росія відправляє в Абу-Дабі делегацію вищого рівня

Росія відправить на наступний раунд тристоронніх переговорів з Україною та США в Абу-Дабі делегацію вищого рівня. До її складу увійдуть заступники міністра закордонних справ Сергій Рябков і Михайло Галузін, а також представники військового керівництва.

Про це пише Bloomberg.

Хто увійде до російської делегації на переговорах в Абу-Дабі?

Росія розширює склад своєї делегації на переговорах щодо завершення війни проти України, які мають відбутися за посередництва США в Абу-Дабі. До команди Москви увійдуть представники дипломатичного та військового керівництва країни.

Російську делегацію очолить помічник Путіна Володимир Мединський. Також до її складу увійдуть:

заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков;

заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін;

начальник військової розвідки Ігор Костюков;

старший офіцер Генерального штабу Юрій Жигарловський.

Рябков відповідає за відносини Росії зі США, Іраном і переговори щодо контролю над озброєннями. Мединський брав участь у переговорах з Україною ще у 2022 році в Стамбулі, а Костюков очолював російську делегацію на зустрічі в Абу-Дабі в січні.

Путін обговорив підготовку до переговорів із Радою безпеки Росії 6 листопада. За інформацією Кремля, усі представники делегації, які мають вирушити до ОАЕ, були присутні на цій зустрічі.

Українську делегацію очолить Рустем Умеров, який керує Службою зовнішньої розвідки України. Також до команди увійдуть керівник Офісу Президента Кирило Буданов і голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Напередодні зустрічі Володимир Зеленський провів переговори з міжнародними партнерами, зокрема з представниками країн Північно-Балтійської вісімки. У середу, 4 листопада, президент також мав розмову зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем американського президента Джаредом Кушнером.

Це нелегко, але нам потрібно вийти на дипломатичний шлях і рухатися до припинення війни. Ми координуємо дії з нашими партнерами,

– заявив Зеленський 6 листопада.

Про що можуть говорити сторони?

Розширення російської делегації може свідчити про готовність Москви обговорювати не лише військові, а й політичні питання. Водночас конкретного порядку денного переговорів у матеріалі не наведено.

Раніше Путін погодився відновити тристоронні переговори за участю США та України після зустрічі зі Стівом Віткоффом у Москві в жовтні. Сторони мали обговорити можливий механізм безпеки для Росії та України після завершення війни.

Водночас Зеленський застеріг від спроб Москви починати переговори з питання нової архітектури безпеки в Європі, не припинивши агресію проти України.