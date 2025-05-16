Нагадаємо, до складу російської делегації входять помічник Путіна Мединський, заступник міністра закордонних справ Галузін, начальник Головного управління Генштабу ЗС Костюков, та заступник міністра оборони Фомін.
16 травня, 17:22
Путін зробив "помилку", відправивши на переговори команду "другого рівня", – генсек НАТО
У Стамбулі у п'ятницю, 16 травня, відбулися переговори Росії та України. Генсек НАТО вважає, що Путін зробив "помилку", відправивши команду "другого рівня" для участі в переговорах з Україною до Туреччини.
Про Марк Рютте сказав Le Fiagro після прибуття на саміт Європейського політичного співтовариства в Тирані, передає 24 Канал.
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Як генсек НАТО реагує на рішення щодо делегації Росії
На думку Рютте, Путін зробив величезну помилку. Генсек НАТО переконаний, що він чудово знає, що м'яч на його боці, що він у скрутному становищі і що зробив величезну помилку
Я думаю, що весь тиск зараз на Путіна,
– додав він.
Володимир Зеленський закликав Путіна до особистої зустрічі у Стамбулі, однак російський диктатор відмовив.
У ході перемовин у Стамбулі українська сторона знову порушила питання зустрічі Зеленського і Путіна. Рустем Умєров підтвердив, що контакти обговорювалися. Мединський заявив, що Росія "прийняла до відома" запит.