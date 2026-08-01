"Досягти угоди не вийде": Рубіо зробив нову заяву про переговори Росії та України

США спробують поновити мирні переговори між Києвом і Москвою. Але якщо сторони не підуть на компроміс, успіху очікувати не варто.

Таку заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо для Fox News.

Що Рубіо сказав про переговори Росії та України?

За словами Рубіо, упродовж найближчих кількох тижнів адміністрація Трампа спробує відновити переговори між Росією та Україною та покласти край цій війні.

Держсекретар США підкреслив, що обидві сторони конфлікту мають досить жорсткі "червоні лінії". "І поки ці позиції не вдасться хоча б трохи зблизити, досягти домовленостей не вийде", – додав він.

Дональд Трамп в останній із заяв теж сказав, що "і Путіну, і Зеленському доведеться зробити поступки, щоб укласти угоду".

Нагадаємо, під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона вони з президентом США обговорили можливість відновлення дипломатичного процесу.

З цією метою у найближчі два тижні вперше в історії до Києва прибудуть спецпредставники Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер. За словами Зеленського, Кушнер і Віткофф досі прагнуть домогтися припинення вогню, щоб створити простір для дипломатії.

Водночас сам президент України не вірить, що Володимир Путін погодиться зупинити бойові дії.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що США та Росія продовжують діалог щодо війни в Україні. За його словами, реакція Москви на нові можливі пропозиції залежатиме від того, наскільки вони відповідатимуть інтересам Росії.

Зауважимо, що Кремль продовжує стояти на максималістських вимогах. Глава МЗС Росії Сергій Лавров наголосив, що Москва продовжуватиме бойові дії, доки не будуть виконані вимоги, які Путін озвучив ще у 2024 році.