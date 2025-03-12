Британія допомогла Україні та США досягти угоди про припинення вогню, – BBC

Велика Британія відіграла ключову роль у досягненні угоди між Україною та США щодо запропонованого припинення вогню з Росією. Лондон був тісно залучений до переговорів, а британський прем'єр Кейр Стармер назвав домовленість "важливим кроком до миру".

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на BBC. За даними урядових джерел, Лондон був "тісно залучений" до цього процесу.

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Британія долучилася до угоди про припинення вогню в Україні

За інформацією BBC, останніми днями в Європі тривали інтенсивні дипломатичні зусилля, очолювані прем’єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером. Їхньою метою було відновлення довіри між Києвом і Вашингтоном. Сам Стармер назвав досягнуту домовленість "важливим моментом для миру в Україні".

Після цієї заяви адміністрація Дональда Трампа оголосила про відновлення військової допомоги Україні та обміну розвідданими, що було припинено після скандалу в Овальному кабінеті.

Британські урядові джерела повідомили, що радник прем’єр-міністра з національної безпеки Джонатан Пауелл разом з американськими, німецькими та французькими посадовцями працював над планом припинення вогню.

Цей план передбачає тимчасову паузу в бойових діях, обмін військовополоненими, повернення викрадених Росією українських дітей та звільнення цивільних заручників.

Цю пропозицію узгодили Україна та США, що створило передумови для переговорів у Саудівській Аравії. За підсумками зустрічі Білий дім і українська делегація наголосили: тепер рішення – за Росією.

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У Кремлі наразі утримуються від чіткої відповіді. Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія "уважно вивчає" пропозицію та чекає офіційного інформування з боку США. Водночас він не виключив можливості телефонної розмови між Путіним і Трампом.

Лейбористка Емілі Торнберрі підкреслила, що Велика Британія відіграла "значну роль" у цьому процесі, а радник Пауелл зробив "фантастичну роботу".

Кейр Стармер планує провести телефонну конференцію з лідерами союзних країн, щоб обговорити подальші кроки. За його словами, ключове питання зараз – чи справді Росія хоче миру, чи продовжить агресію.

